  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz
Takip Et

Kremlin: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında zirvenin, gerekli hazırlıkların ardından en kısa sürede yapılmasını umduklarını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Putin-Trump zirvesinin gerekli hazırlıkların ardından yapılmasını umuyoruz
Takip Et

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki çeşitli konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, Rusya ile NATO arasında savaş yaşanabileceğine dair yorumlarını değerlendiren Peskov, "Bu tür militarist söylemler, Avrupa başkentlerinde giderek daha fazla duyuluyor. Rusya'da NATO ile çatışmanın bir destekçisi yok ancak meşru çıkarlarımızı sağlamak için önlemler almak zorunda kalıyoruz ve almalıyız." diye konuştu.

"Zirve için hazırlıklar tamamlanıp gerekli koşullar oluşunca bunun gerçekleşeceğini umuyoruz"

Peskov, Ukrayna ile esir takası konusunda uzmanlar seviyesindeki temasların yürütüldüğünü söyledi.

Putin ile Trump arasında gerçekleşebilecek olası zirveye ilişkin Peskov, "Zirve için hazırlıklar tamamlanıp gerekli koşullar oluşunca bunun gerçekleşeceğini umuyoruz. Bu koşulların ne zaman oluşacağını tahmin etmek pek mümkün değil ama elbette hepimiz bu koşulların bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD'de Rusya ile ticarete devam eden ülkelere yönelik yasa tasarısıyla ilgili süreci izlediklerini, tasarının kabulünün Rusya tarafından "son derece olumsuz" şekilde karşılanacağının altını çizdi.

Trump, Rusya ile ticaret yapan ülkelere yaptırıma hazırlanıyor: Türkiye ne yapacak?Trump, Rusya ile ticaret yapan ülkelere yaptırıma hazırlanıyor: Türkiye ne yapacak?Dünya
Trump, ABD–Venezuela hattında görüşme sinyali verdiTrump, ABD–Venezuela hattında görüşme sinyali verdiDünya
Şili'de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldıŞili'de devlet başkanlığı seçimi ikinci tura kaldıDünya

 

Dünya
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar