  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Putin ve Trump Alaska'da Ukrayna krizini çözmeye odaklanacak
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ve Trump'ın Alaska görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Uşakov, iki liderin, Alaska'daki zirvede Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakereye odaklanacağını söyledi.

Haber Merkezi
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Alaska'da yapacağı görüşmede Ukrayna krizini çözmeye odaklanacağını bildirdi.

Kremlin Alaska'da yapılacak Trump ve Putin görüşmesini doğruladı

Uşakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile 15 Ağustos Cuma günü ABD'nin Alaska eyaletinde görüşeceğine ilişkin açıklamasını doğruladı.

Rusya ve ABD'nin yakın ve sınır komşusu olduğuna dikkati çeken Uşakov, "Bu yüzden heyetimizin Bering Boğazı'nı uçakla geçmesi ve iki ülke liderlerinin böylesine önemli ve beklenen zirveyi Alaska'da yapması oldukça mantıklı görünüyor." dedi.

"ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarları kesişiyor"

Alaska ve Arktik'te ABD ve Rusya'nın ekonomik çıkarlarının kesiştiğini vurgulayan Uşakov, büyük projelerin gerçekleştirilmesi perspektifinin görüldüğünü ifade etti.

"Ukrayna krizinde barışçıl çözüme odaklanılacak"

Uşakov, "Putin ve Trump, Alaska'daki zirvede Ukrayna krizine uzun vadeli barışçıl çözüm yollarını müzakereye odaklanacak.' ifadelerini kullandı.

Alaska'dan sonra gelecek Putin-Trump görüşmesinin Rusya'da gerçekleştirilmesini beklediklerini aktaran Uşakov, bu yönde Trump'a davet iletildiğini bildirdi.

Uşakov, "Moskova ve Washington, önümüzdeki günlerde Alaska'daki zirvenin pratik ve politik parametrelerini aktif ve yoğun bir şekilde ele alacak. Görünüşe göre bu zorlu bir süreç olacak, ancak biz aktif ve yoğun bir şekilde bununla meşgul olacağız." diye konuştu.

