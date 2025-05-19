Kremlin: Putin ve Trump arasında yüz yüze görüşme hazırlığı yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, bugün 17.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşme öncesi Kremlin'den kritik bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında herhangi bir yüz yüze görüşme hazırlığı olmadığını açıkladı.

Peskov, iki liderin bir araya geleceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, “Putin ve Trump arasında şu an için planlanan herhangi bir yüz yüze görüşme yok” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Trump arasında yapılacak olan telefon görüşmesinin İstanbul'da gerçekleştirilen Rusya-Ukrayna müzakerelerinin sonuçları doğrultusunda önemli olduğunu belirtmişti.

Peskov, "Saat 17.00'de Trump ile bir telefon görüşmesi yapılacak" açıklamalarında bulunmuştu.