  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Putin, Zelenski ile görüşmeye hazır
Takip Et

Kremlin: Putin, Zelenski ile görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Putin, Zelenski ile görüşmeye hazır
Takip Et

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken Moskova’dan barış ihtimaline dair önemli bir açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, uygun şartlar oluşması halinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya’nın diyaloğa kapalı olmadığını belirtti. Peskov, "Cumhurbaşkanımız, eğer karşı taraf da yapıcı bir tutum sergilerse, Sayın Zelenski ile görüşmeye hazır" dedi.

Ancak Peskov, görüşmenin gerçekleşmesi için öncelikle Ukrayna’nın daha gerçekçi bir tutum takınması gerektiğini de vurguladı. Kremlin’e göre mevcut koşullarda Kiev’in talepleri barış müzakereleri için uygun değil.

Ukrayna tarafı ise şu ana kadar böyle bir görüşmeye sıcak bakmadığını açıklamıştı. Tarafların pozisyonları arasındaki büyük farklara rağmen bu açıklama, diplomasiye kapı aralayabilecek yeni bir sürecin işareti olarak yorumlandı.

Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz, nükleer savaşın kazananı olmazKremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz, nükleer savaşın kazananı olmazDünya
Dünya
Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz, nükleer savaşın kazananı olmaz
Kremlin'den Trump'a: Nükleer savaşın kazananı olmaz
Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor
Hamas: Netanyahu esirleri aç bırakarak öldürmeye çalışıyor
Güney Kore'de şiddetli yağışlar: 2 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi
Güney Kore'de şiddetli yağışlar: 2 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi
Gazze'de son 24 saatte beş kişi açlıktan öldü
Gazze'de son 24 saatte beş kişi açlıktan öldü
Trump’tan yeni ekonomi hamlesi: Gümrük vergilerinden vatandaşa pay verilecek
Trump’tan yeni ekonomi hamlesi: Gümrük vergilerinden vatandaşa pay verilecek
ABD Başkanı Trump’tan Medvedev’in nükleer çıkışına sert yanıt: Denizaltılar konuşlandı
ABD Başkanı Trump’tan Medvedev’in nükleer çıkışına sert yanıt: Denizaltılar konuşlandı