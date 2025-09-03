Kremlin, Putin'in ABD'ye karşı komplo kurduğu iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlamıştı.

Kremlin Trump’ın iddialarını yalanladı

Kremlin, Putin'in Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile ABD'ye karşı komplo kurduğu iddialarını yalanladı.

Bu açıklamalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç liderin ABD aleyhine planlar yaptığı yönündeki eleştirilerine yanıt olarak geldi.

"Trump'ın sözleri ironik olabilir"

Rus devlet televizyonunun Trump'ın yorumları hakkındaki sorularına yanıt veren Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Trump'ın sözlerinin ironik olabileceğini öne sürdü.

Ushakov, "Kimse komplo kurmuyor, kimse bir şey planlamıyor, hiçbir komplo yok," ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin yanı sıra, Pekin'de düzenlenen büyük bir askeri geçit töreninde Xi, Putin ve Kim'in yan yana görülmesi, dünya kamuoyunda dikkat çeken bir güç gösterisi olarak yorumlandı ve Xi, burada dünyanın barış veya savaş arasında bir seçimle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Ne olmuştu?

Trump, Çin, Kuzey Kore ve Rusya liderlerini ABD'ye karşı komplo kurmakla suçlayarak, sosyal medya hesabından, "Başkan Şi ve Çin'in muhteşem halkı, harika ve kalıcı bir kutlama günü geçirsin. ABD'ye karşı komplo kurarken lütfen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin ve (Kuzey Kore lideri) Kim Jong Un'a en içten selamlarımı iletin." demişti.