Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da olacak

Rusya ve Ukrayna arasında üç yıldır süren savaşın sona ermesi için başlatılan barış müzakerelerinde yeni "barış masasının" nerede kurulacağına ilişkin tartışmalar sürerken hem Rusya hem de Ukrayna’dan açıklamalar peş peşe gelmişti.

Müzakerelerin İstanbul'da yapılması planlanmıştı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Bir sonraki görüşme İstanbul’da olabilir. İlk tura ev sahipliği yapan ülkeyi tercih ederiz" derken, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de görüşmeler için Türkiye'yi işaret etmişti.

2 Haziran'da İstanbul'da olacaklar

Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantının ikinci ayağı için 2 Haziran'da hazır olacaklarını duyurdu.

Ukrayna heyetiyle İstanbul'da görüşmeye hazır olduklarını bildiren Kremlin, "En üst düzey görüşmeler ancak heyetlerarası görüşmelerden sonuç alındıktan sonra olur" açıklamasını yaptı.

Ateşkes şartlarının İstanbul'da görüşüleceğini bildiren Kremlin, "Memorandumun hem Rusya hem de Ukrayna versiyonları İstanbul'da masaya yatırılacak ancak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayacak" dedi.

"Buluşmayı teklif ettik"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirmeyi teklif ettiklerini duyurmuştu.

Ukrayna'nın yeni tur müzakereleri "bozması" durumunda Rusya'nın atacağı adımlara yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İkinci tur için 2 Haziran Pazartesi, İstanbul'da buluşmayı teklif ettik. Ukrayna tarafından bir yanıt beklememiz ve kendimizi ona göre yönlendirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar, bildiğim kadarıyla, Ukrayna tarafından hiçbir yanıt alınmadı."