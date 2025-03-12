  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Rusya, Ukrayna'nın hazır olduğu ateşkes için acele etmek istemiyor
Takip Et

Kremlin: Rusya, Ukrayna'nın hazır olduğu ateşkes için acele etmek istemiyor

Ukrayna'nın 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıklaması ile dikkatler Rusya'ya çevrildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ilişkin ABD'den bilgilendirme beklediklerini belirterek "Biz acele etmek istemiyoruz." dedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Rusya, Ukrayna'nın hazır olduğu ateşkes için acele etmek istemiyor
Takip Et

Peskov, başkent Moskova’da, ABD’nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine ve gündemdeki bazı diğer konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD ile nadir toprak elementleri konusunda işbirliği yapılabileceğine yönelik açıklamalarda bulunduğunu anımsatan Peskov, "Bu konuda fırsatlar var ancak henüz istişare yürütülmüyor." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ile Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin konuşan Peskov, "Böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa çok hızlı bir şekilde organize edilecektir. ABD ile iletişim kurmak için mevcut kanallar bunu oldukça kısa sürede yapmayı mümkün kılıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Biz acele etmek istemiyoruz"

Peskov, Rusya tarafının ABD'nin Ukrayna'ya "30 günlük acil ateşkes" içeren teklifine yönelik yaklaşımıyla ilgili bir soruyu, “Biraz acele ediyorsunuz. Biz acele etmek istemiyoruz. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, bu konuda bizi bilgilendireceklerini söyledi. Yorum yapmadan önce ABD tarafını dinlememiz gerekiyor." şeklinde yanıtladı.

ABD ile Rusya arasında yakın zamanda bir görüşme planlandığı bilgisini paylaşan Peskov, görüşmenin hangi yetkililerin arasında yapılacağına yönelik soruyu ise yanıtsız bıraktı.

"Süreç iyi ilerliyor"

Rus ordusunun son dönemde Kursk bölgesinde hızlanan ilerleyişine ilişkin konuşan Peskov, "Ordumuzun ilettiği veriler, birliklerimizin Kursk bölgesinde başarılı bir şekilde ilerlediğini ve militanların kontrolü altındaki bölgeleri kurtardığını gösteriyor. Süreç iyi ilerliyor." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump'ın mektubu henüz ulaşmadıİran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump'ın mektubu henüz ulaşmadıDünya
Trump, Zelenski'yi yeniden Beyaz Saray'a davet edecekTrump, Zelenski'yi yeniden Beyaz Saray'a davet edecekDünya

 

Dünya
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump'ın mektubu henüz ulaşmadı
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi: Trump'ın mektubu henüz ulaşmadı
Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağışlayacak
Elon Musk, Trump'ın siyasi çalışmaları için 100 milyon dolar bağışlayacak
Trump'ın gözünü diktiği Grönland'da parlamento seçimleri sonuçlandı
Trump'ın gözünü diktiği Grönland'da parlamento seçimleri sonuçlandı
Çin, Rusya ve İran'dan üçlü zirve! Masada 'nükleer program' var
Çin, Rusya ve İran'dan üçlü zirve! Masada 'nükleer program' var
Avrupa’dan göçmen politikasında sert hamle: Düzensiz göçmenler üçüncü ülkelere gönderilecek
Düzensiz göçmenler üçüncü ülkelere gönderilecek!
AB'den Trump'ın gümrük vergisi kararına misilleme! 26 milyar euroluk yeni vergiler geliyor
AB'den Trump'ın gümrük vergisi kararına misilleme!