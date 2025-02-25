Kremlin Sözcüsü Peskov: ABD, Ukrayna konusunda dengeli yaklaşım sergiliyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda tüm Rus birliklerinin Ukrayna'dan derhal çekilmesini talep eden karar tasarısına "hayır" oyu vermesini değerlendiren Peskov, "ABD'nin daha dengeli bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Bu Ukrayna meselesinin çözümüne yönelik girişimlere gerçekten yardımcı oluyor." diye konuştu.

Bunu memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Peskov, "Böyle dengeli bir yaklaşım, çözüme katkıda bulunma isteğinin olduğunu gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Peskov, Avrupa'nın Ukrayna'daki yaklaşımına değinerek, "Brüksel ve Kiev'den yapılan açıklamalar, henüz denge konusunda sinyal vermiyor. Ancak Avrupalılar ve Amerikalılar arasındaki temaslar sonucunda Avrupa dengeye doğru yönelebilir." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in, ülkesinin BM Genel Kurulu'nda Ukrayna ile ilgili karar tasarısına "evet" oyu vermesi nedeniyle halkından özür dilediğine dikkati çeken Peskov, bu yaklaşımının hoşlarına gittiğini söyledi.

"ABD ile işbirliği için imkan var"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Washington'a güvenip güvenmediği yönündeki soru üzerine ise şunları kaydetti:

"Kendimize güveniyoruz. Amerikalılara güvenip güvenmediğimizi söylemek için ciddi bir yoldan geçmek lazım. Karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli önlemlerin geliştirilmesi gerekiyor. Birbirimize karşı çok sayıda adım atılması gerekiyor. Bu adımlar, güven ortamının oluşması ve yenilenmesine katkıda bulunacak. Son 4 yılda birçok çok şey yaşandı ve bozuldu. Bunları hemen düzeltmek imkansız. Yapılacak çok iş var."

Rusya ve ABD liderlerinin, diyaloğun yeniden tesis edilmesi konusunda siyasi irade gösterdiğini belirten Peskov, "İlk başta ikili ilişkilerdeki sorunlar çözülecek. Bundan sonra gündemde Ukrayna krizinin çözümü var. Bunun ardından ancak ekonomi ve ticaret alanındaki projelerin ele alınmasına sıra gelecek. Bunun için imkan var." dedi.

Sözcü Peskov, Amerikalıların nadir toprak metallerine ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Elimizde bunlardan çok var. Stratejik kaynakların geliştirilmesine yönelik planlarımız var. Bu konuda işbirliği için oldukça geniş imkan var. Zaman gelince buna da açık olacağız." şeklinde konuştu.

Suriye'deki duruma değinen Peskov, Suriye yönetimiyle temasları sürdürdüklerini dile getirerek, "Çalışma süreci devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rusya: Saldırının hedefine ulaşıldı

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısını yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus birliklerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarına devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, havadan yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına yönelik saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 656 uçak, 283 helikopter, 44 bin 431 İHA, 596 hava savunma füze sistemi, 21 bin 734 tank ve zırhlı araç, 1521 çok namlulu roketatar, 22 bini aşkın obüs ve havan topu ile 32 bin 99 özel askeri aracın yok edildiği kaydedildi.