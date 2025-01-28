Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemler sürekli alınıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korunmasına yönelik gerekli önlemlerin sürekli alındığını açıkladı.
Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Rus özel servisleri, Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor"
Fox News eski sunucusu Tucker Carlson'un eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Putin'i öldürmeye çalıştığı yönündeki iddiasını değerlendiren Peskov, "Rus özel servisleri, kamu güvenliğini, devlet koruması altındaki şahısların, öncelikle de Devlet Başkanı'nın güvenliğinin korunmasına yönelik sürekli gerekli tüm önlemleri alıyor." ifadelerini kullandı.
Peskov, Rusya'nın "Su-35" tipi savaş uçaklarını İran'a tedarik ettiği yönündeki iddiaları ise yorumsuz bıraktı.