  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Takip Et

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı

Rusya’ya yönelik uzun süredir çok sayıda yaptırım uygulandığını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ekonomimiz işliyor. Elbette bu konuda zaten belli bir bağışıklık kazandık." ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı
Takip Et

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya verdiği süreyi "10 güne düşürdüğü" yönündeki açıklamasını kayda aldıklarına işaret eden Peskov, "Trump'tan ve diğer uluslararası temsilcilerden bu konuda gelen tüm açıklamaları kayda almaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Peskov, Trump’ın açıklamasına ilişkin mevcut durumda ilave bir değerlendirme yapmayacaklarını söyledi.

"Rusya yaptırımlara karşı bağışıklık kazandı"

Rusya’nın yaptırımlar altında yaşamaya alıştığını dile getiren Peskov, "Oldukça uzun bir süredir önemli sayıda yaptırımın altında yaşıyoruz. Ekonomimiz işliyor. Elbette bu konuda zaten belli bir bağışıklık kazandık." ifadelerini kullandı.

Ülkenin Kamçatka Bölgesinde yaşanan 8,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin de konuşan Peskov, "Tüm uyarı sistemleri zamanında tetiklendi ve tsunami nedeniyle insanların tahliyesi organize edildi. Can kaybı olmadı ve buradaki teknolojik hazırlık kendini ispatladı." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Trump: Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar göndereceğizABD Başkanı Trump: Gazze'ye gıda yardımı için 60 milyon dolar göndereceğizDünya
Tayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yinelediTayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yinelediDünya

 

Dünya
ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacak
ABD Başkanı Trump: Gümrük vergileri için 1 Ağustos son tarihi uzatılmayacak
Tayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yineledi
Tayland ve Kamboçya, Çin'in arabuluculuğunda ateşkesi tekrar yineledi
Harvard’lı bilim insanı uyardı: Dünya’ya yaklaşan gizemli cisim uzaylılara ait olabilir
Harvard’lı bilim insanı uyardı: Dünya’ya yaklaşan gizemli cisim uzaylılara ait olabilir
Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti
Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilerin odağında!
Trump'ın eski avukatının federal temyiz mahkemesine seçilmesi eleştirilerin odağında!
ABD: Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 30 bin kişi ülkelerine geri kabul edilmeli
ABD: Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplarda bulunan 30 bin kişi ülkelerine geri kabul edilmeli