  Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini geliştiriyoruz
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın güvenliğini sağlamak için yeni silah sistemlerini sürekli geliştirdiklerini bildirdi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya'nın nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli füzeleri test ettiğine dikkati çeken Peskov, "Ülkemizin güvenliğini sağlayan ve fevri davranan şahıslara karşı sağlam kalkan olan silah sistemlerini sistematik şekilde geliştiriyoruz. Bu şahıslar, düşünmeden açıklamalar yapıyor ve düşünmeden eylemlerde bulunma potansiyeline sahip." dedi.

Peskov, ABD'nin nükleer denemelerle ilgili konuyu Rusya için netleştirmediğini kaydetti.

Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Kupyansk, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk ve Mirnograd kentlerinde Ukraynalı askerlerin Rus ordusunca kuşatıldığına işaret eden Peskov, Kiev yönetiminin bunu gizlemeye çalıştığını belirtti.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesi ile "Poseidon" insansız denizaltı aracını başarıyla test ettiklerini duyurmuştu.

Burevestnik füzesinin denemeler esnasında 14 bin kilometre yol kat ettiği ve 15 saat boyunca havada kaldığı, Poseidon'un da hızı ve hareket ettiği derinlik açısından güçlü olduğu belirtilmişti.

Dünyada bu füzeleri engelleyebilecek herhangi bir savunma sisteminin bulunmadığı ifade ediliyor.

