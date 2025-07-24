Kremlin Sözcüsü Peskov'dan, Ukrayna ile yapılan üçüncü tur barış müzakerelerine dair değerlendirme

Peskov, İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda, gazetecilere, Rusya ile Ukrayna arasında dün yapılan barış müzakerelerini değerlendirdi.

"Müzakerelerde atılım beklemiyorduk"

Müzakerelerde en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak değişiminin ve cenaze takasının yapılması konusunda uzlaşıya varıldığına dikkati çeken Peskov, şunları kaydetti:

"Müzakerelerde atılım beklemiyorduk. Bu mümkün değil. (Rus heyeti başkanı Vladimir) Medinskiy, dün memorandum taslaklarının birbirine zıt olduğunu söyledi. Ancak gündeme getirdiğimiz konular, yapıcı ve somut sonuçlara ulaşılmasını sağlayacak anlamlı çalışmaların yapılmasını gerektiriyor. Takas sürecinin devam etmesi ve cenazelerin teslim edilmesi ise insani açıdan son derece önemli ve olumlu bir gelişme. Bu konunun gündemde kalması lazım."

Peskov, Ukrayna tarafının müzakerelerde liderler zirvesinin yapılması konusunu gündeme getirdiğine dikkati çekerek, bunun için gerekli tüm çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da dün Rusya ile Ukrayna arasında üçüncü tur müzakereler düzenlenmişti.

Rusya'nın müzakerelerde, Ukrayna'ya çevrim içi çalışacak üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettiği görüşmede, en az 1200 esir askerin karşılıklı olarak takası ve cenaze değişiminin yapılması konusunda uzlaşıya varılmıştı.