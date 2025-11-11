  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz
Takip Et

Kremlin: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'deki yeni yönetimle ilişkileri ABD'deki temaslarından bağımsız bir şekilde geliştirmeye devam ettiklerini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz
Takip Et

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara dair sorularını yanıtladı.

Rusya'nın nükleer silah denemelerine başlama süreciyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda, bu konudaki çalışmalar devam ediyor ve bildireceğimiz yeni bir gelişme yok." dedi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin "nükleer test" başlatacağına dair sözlerine ilişkin ABD kanadından süreci netleştirecek bir açıklama alamadıklarını da ifade etti.​​​​​​​

"Ziyaretin, ilişkilerimizle bağlantılı bir konu olduğunu düşünmüyorum"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyaretinin ardından, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin izleyeceği seyre dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Ziyaretin, ilişkilerimizle bağlantılı bir konu olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Peskov, Şara'nın bir süre önce Moskova'da Putin'le uzun bir görüşme yaptığına işaret ederek, "Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz. İkili ilişkilerimizin bağımsız bir şekilde gelişeceğini umuyoruz." dedi.

BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM'e 18 Kasım Salı günü hangi ürünler gelecek?BİM market 18 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM'e 18 Kasım Salı günü hangi ürünler gelecek?Aktüel
BİM market 14 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Saç Kurutma Makinesi geliyor!BİM market 14 Kasım 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM markete Saç Kurutma Makinesi geliyor!Aktüel
BİM market 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün hangi ürünler geliyor?BİM market 11 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün hangi ürünler geliyor?Aktüel

 

 

Dünya
ABD’den şaşırtan vize kararı: Obez ve kronik hastalara başvuru engeli
ABD’den şaşırtan vize kararı: Obez ve kronik hastalara başvuru engeli
Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik
Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik
İsrail, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda binayı yıktı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda binayı yıktı
Beyaz Saray’da tarihi zirve | Şara: Suriye artık tehdit değil, Washington'un bir müttefiki
Beyaz Saray’da tarihi zirve | Şara: Suriye artık tehdit değil, Washington'un bir müttefiki
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapisten çıktı
Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy hapisten çıktı
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı: Can kaybı 21'e yükseldi
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı: Can kaybı 21'e yükseldi