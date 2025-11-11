Kremlin: Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki bazı konulara dair sorularını yanıtladı.

Rusya'nın nükleer silah denemelerine başlama süreciyle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı doğrultusunda, bu konudaki çalışmalar devam ediyor ve bildireceğimiz yeni bir gelişme yok." dedi.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin "nükleer test" başlatacağına dair sözlerine ilişkin ABD kanadından süreci netleştirecek bir açıklama alamadıklarını da ifade etti.​​​​​​​

"Ziyaretin, ilişkilerimizle bağlantılı bir konu olduğunu düşünmüyorum"

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD ziyaretinin ardından, Rusya ile Suriye arasındaki ilişkilerin izleyeceği seyre dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Ziyaretin, ilişkilerimizle bağlantılı bir konu olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Peskov, Şara'nın bir süre önce Moskova'da Putin'le uzun bir görüşme yaptığına işaret ederek, "Suriye'nin yeni yönetimiyle ilişkileri geliştirmeye devam ediyoruz. İkili ilişkilerimizin bağımsız bir şekilde gelişeceğini umuyoruz." dedi.