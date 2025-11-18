  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Türkiye'de yarın Ukrayna ile ilgili yapılacak görüşmenin sonucunu bekleyeceğiz
Takip Et

Kremlin: Türkiye'de yarın Ukrayna ile ilgili yapılacak görüşmenin sonucunu bekleyeceğiz

Ukrayna tarafının yarın Türkiye'de yapılacağını açıkladığı müzakerelere Rus tarafının katılmayacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,"Bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz. Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Türkiye'de yarın Ukrayna ile ilgili yapılacak görüşmenin sonucunu bekleyeceğiz
Takip Et

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevapladı.

Fransa'nın, Ukrayna'ya gelecek yıllarda 100 Rafale savaş uçağı tedarik etmesini değerlendiren Peskov, "Fransa, Kiev yönetimini silahlandırmaya devam ediyor. Fransa bunu şimdi yapıyor ve yarın da yapmayı planlıyor. Maalesef Fransa, barışa katkıda bulunmuyor, savaşı kışkırtıyor." diye konuştu.

Peskov, Kiev'in Fransa'dan satın alacağı uçakların cephedeki durumu değiştirmeyeceğini savundu.

"Ukrayna tarafından yarınki görüşmelerle ilgili bilgi almadık"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağı"na dair açıklamasına değinen Peskov, Ukrayna tarafından konuyla ilgili bilgi almadıklarını belirtti.

"Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor"

Peskov, "Görünüşe göre Zelenskiy, yarın İstanbul'da gerçekleşecek temaslardan bahsediyordu. Bunlar Zelenskiy'nin Türk dostlarımızla temasları. Bu müzakerelere (ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff da muhtemelen katılacak. Bu görüşmelerin sonucunu bekleyeceğiz. Rusya müzakere sürecine açık olmaya devam ediyor. Pozisyonumuz Washington'da, İstanbul'da ve Kiev'de iyi biliniyor." şeklinde konuştu.

Ukrayna tarafının yarın İstanbul'da yapılacağını açıkladığı müzakerelere katılıp katılmayacakları sorulan Peskov, "Hayır, Rus temsilcileri yarın Türkiye'de olmayacak. Bu temaslar şimdilik Rusya'nın katılımı olmadan yürütülüyor. İstanbul'da hangi konuların ele alınacağına dair bilgi bekleyeceğiz." dedi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk ve ABD tarafıyla bu konuda temaslarının planlanmadığını ancak buna açık olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya ile savaşın sona erdirilmesi yönündeki müzakerelerin yoğunlaştırılması için yarın Türkiye'de görüşmeler yapılacağını bildirmişti.

İngiliz haber ajansı Reuters da yarınki görüşmelere ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un da katılacağını iddia etmişti.

Finansal raporlama nedir ve neden önemlidir?Finansal raporlama nedir ve neden önemlidir?Ekonomi
AB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi kabul ettiAB, insan hakları ihlallerinde vize serbestisini askıya almayı kolaylaştıran düzenlemeyi kabul ettiDünya

 

 

Dünya
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar