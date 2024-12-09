Kremlin: Türkiye'yle Suriye konusunda diyalog halindeyiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Türkiye'yle Suriye'deki durum hakkında diyalog halinde olduğunu belirtti.

"Suriye'de yaşanan son gelişmelerde Türkiye nasıl bir rol oynuyor?"

Gazeteciler, basın toplantısında Peskov'a Suriye'de son yaşanan gelişmelerde Türkiye'nin nasıl bir rol oynadığı soruldu.

Kremlin Sözcüsü, "Ankara ve diğer bölge ülkeleriyle Suriye'yle ilgili meseleler de dahil diyalog halindeyiz. Gerçekten de şu anda Suriye'de istikrarsızlıkla bağlantılı olarak çok zor bir dönemden geçiliyor" yanıtını verdi.