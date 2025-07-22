Kremlin: Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerde mucize beklemek için neden yok

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Rusya, Ukrayna ile üçüncü tur müzakerelerde ne elde etmeyi planlıyor?" sorusunu Peskov, şöyle yanıtladı:

"Ukrayna krizinin çözümü o kadar zor ki, esir asker ve cenaze değişimi konusundaki anlaşmalar bile bir başarı. Bu nedenle müzakerelerden mucize beklemek için neden yok. Mevcut durumda bu, pek mümkün görünmüyor. Biz çıkarlarımızı sağlamak ve başından beri belirlediğimiz hedeflere ulaşmak istiyoruz. Dolayısıyla krizin çözüm süresi konusunda bir şey diyemem. Bu, birçok faktöre bağlı. Şimdi tüm tahminlerimiz yanlış olabilir."

"Zelenskiy, Putin'le görüşmeyi yasakladı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin bir araya gelme ihtimalini değerlendiren Peskov, Zelenskiy'nin Putin'le görüşmeyi yasakladığını ve bu yasağın hala geçerli olduğunu dile getirdi.

Peskov, "(Ukrayna ile müzakerelerin) Bu hafta düzenleneceğini umuyoruz. Bu konuda hazır olduğumuzda sizleri bilgilendireceğiz. Müzakere konusu oldukça karmaşık. Başka konuların yanında birbirimize ilettiğimiz memorandum taslaklarını ele almamız lazım. Dolayısıyla üst düzey görüşmenin yapılması ihtimalini konuşmak için çok çalışmak lazım." diye konuştu.

Dmitriy Peskov, ABD'nin İngiltere'ye nükleer bomba konuşlandırdığı yönündeki iddialara ilişkin, "Gerilimin artırılmasına, nükleer dahil askerileştirilmeye yönelik çizginin izlendiğini görüyoruz. İlgili birimlerimiz bu alandaki gelişmeleri takip ediyor ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik gerekli adımlar atıyor." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Ukrayna krizine ilişkin yaklaşımını değerlendiren Peskov, "Bu konuda görüş ayrılığı var. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, başından beri böyle bir pozisyon sergiledi. Biz de başından beri kendisiyle aynı fikirde değiliz. Ancak görüş ayrılığı engel olmadı ve olmayacağını umuyorum." dedi.