Kremlin: Ukrayna krizinin çözümü, Avrupa güvenliği istişare edilmeden mümkün değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da gazetecilerle bir araya gelerek uluslararası gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Peskov, Ukrayna krizinin çözümünün kendi kendine gerçekleşmeyeceğini belirterek, barışın sağlanabilmesi için farklı platformlarda ortak çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi. Peskov, “Ukrayna meselesinin çözüme ulaşabilmesi, Avrupa güvenliğinin kapsamlı şekilde ele alınmasına bağlı. Güvenlik garantileri de bu sürecin ayrılmaz bir parçası olacak” ifadelerini kullandı.

Rusya-ABD diyaloğu sürüyor

Rusya’nın bu konuda ABD ile diyalog içinde olduğunu aktaran Peskov, Avrupa ülkeleriyle benzer bir iletişimin henüz kurulmadığını kaydetti. Fransa, Almanya ve İtalya liderlerinin Avrupa’daki istikrar için Rusya ile görüşülmesi gerektiğine dair açıklamalarını hatırlatan Peskov, bunun Rusya’nın vizyonuyla örtüştüğünü ve bu yönde olumlu bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti. Öte yandan İngiltere’nin yaklaşımını eleştiren Peskov, Londra’nın Avrupa’da barış ve öngörülebilirliğe katkı sağlama konusunda isteksiz olduğunu, yaklaşımın yıkıcı olduğunu söyledi.

ABD’nin Ukrayna krizine yönelik diplomatik girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Peskov, Washington’un sürece katkısının Rusya’nın çıkarlarıyla örtüştüğünü ve müzakereye açık olduklarını vurguladı. Trump yönetiminden Özel Temsilci Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın Rusya ziyaretine ilişkin de açıklama yapan Peskov, ziyaretin tarihinin henüz netleşmediğini ancak ilgiyle beklendiğini ifade etti.

Rusya, Grönland ve İran konularını dikkatle izliyor

Grönland konusuna da değinen Peskov, “Grönland’ın Danimarka’ya ait olduğunu göz önünde bulunduruyoruz. Bu mesele uluslararası hukuk açısından sıra dışı ve dikkatle takip ediliyor” dedi. İran ile ilgili durumun da oldukça gergin olduğunu belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bölgede gerilimi azaltma çabaları yürüttüğünü söyledi. İran’a olası destek sorusuna ise, “Bu yardım yalnızca İran’a değil, tüm bölgeye, istikrar ve barışın sağlanmasına yönelik olacak” yanıtını verdi.

Son olarak Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotaj iddialarını değerlendiren Peskov, Almanya mahkemesinin yabancı bir ülke olasılığına işaret eden kararını hatırlatarak, “Bunun arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarma zamanı geldi. Bu durum iyi biliniyor” dedi.