Kremlin: Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Ukrayna tarafından müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz"

"Ukrayna ile üçüncü tur müzakere tarihinin belirlenip belirlenmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Ukrayna tarafından müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz. Tarihin belirleneceğini umuyoruz. Bu belirlendiğinde bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakere süreciyle ilgili girişimlerini önemsediklerini dile getirdi.

"Ukrayna'ya silah sevkiyatları, barışçıl çözüme dair girişimlerle uyuşmuyor"

Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Silah sevkiyatlarının sonlandırıldığı veya durdurulduğuna dair kesin bir bilgi verilmedi. Bu konuda birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldı. Sevkiyatların devam ettiği aşikar. Avrupalıların da Ukrayna'ya silah sevkiyatlarında aktif rol aldığı aşikar. Bu eylemler, barışçıl çözümü teşvik etme yönündeki girişimlerle uyuşmuyor. Bu durumda Avrupalılar, çatışmaları sürdürme yönünde çizgisini devam ettiriyor."

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ekonomi alanında çok sayıda projenin hayata geçirilmesi konusunda büyük potansiyel var. Bu projelere ihtiyaç var. Bunlar, iki ülkenin iş insanlarına büyük kazançlar sağlayabilir." dedi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiğine dikkati çeken Sözcü Peskov, bunların yasa dışı olduğunu ve her iki ülkenin iş insanlarına zarar verdiğini vurguladı.

Peskov, Avrupa'nın Rusya'ya yeni yaptırım uygulama ihtimaline ilişkin ise bunların etkisini azaltmak için gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un ölümüyle ilgili bilgi verildiğini kaydetti.