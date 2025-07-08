  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz
Takip Et

Kremlin: Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz

Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif beklediklerini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Tarihin belirleneceğini umuyoruz." ifadesini kaydetti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Ukrayna tarafından üçüncü tur müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz
Takip Et

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi.

"Ukrayna tarafından müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz"

"Ukrayna ile üçüncü tur müzakere tarihinin belirlenip belirlenmediği" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Ukrayna tarafından müzakere tarihi konusunda teklif bekliyoruz. Tarihin belirleneceğini umuyoruz. Bu belirlendiğinde bilgilendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin, Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan müzakere süreciyle ilgili girişimlerini önemsediklerini dile getirdi.

"Ukrayna'ya silah sevkiyatları, barışçıl çözüme dair girişimlerle uyuşmuyor"

Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya silah sevkiyatlarına ilişkin ise şunları kaydetti:

"Silah sevkiyatlarının sonlandırıldığı veya durdurulduğuna dair kesin bir bilgi verilmedi. Bu konuda birbiriyle çelişen açıklamalar yapıldı. Sevkiyatların devam ettiği aşikar. Avrupalıların da Ukrayna'ya silah sevkiyatlarında aktif rol aldığı aşikar. Bu eylemler, barışçıl çözümü teşvik etme yönündeki girişimlerle uyuşmuyor. Bu durumda Avrupalılar, çatışmaları sürdürme yönünde çizgisini devam ettiriyor."

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere değinen Peskov, "Ülkelerimiz arasında ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden canlandırılması ve ekonomi alanında çok sayıda projenin hayata geçirilmesi konusunda büyük potansiyel var. Bu projelere ihtiyaç var. Bunlar, iki ülkenin iş insanlarına büyük kazançlar sağlayabilir." dedi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiğine dikkati çeken Sözcü Peskov, bunların yasa dışı olduğunu ve her iki ülkenin iş insanlarına zarar verdiğini vurguladı.

Peskov, Avrupa'nın Rusya'ya yeni yaptırım uygulama ihtimaline ilişkin ise bunların etkisini azaltmak için gerekli önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, görevden alınan Ulaştırma Bakanı Roman Starovoyt'un ölümüyle ilgili bilgi verildiğini kaydetti.

İsrail "gönüllü göç" adı altında Filistinlileri sürgün etmeye hazırlanıyorİsrail "gönüllü göç" adı altında Filistinlileri sürgün etmeye hazırlanıyorDünya
Brezilya Lideri Lula da Silva, Trump'ın Bolsonaro'ya desteğine karşı egemenlik vurgusu yaptıBrezilya Lideri Lula da Silva, Trump'ın Bolsonaro'ya desteğine karşı egemenlik vurgusu yaptıDünya

 

Dünya
Putin ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı'nı atadı
Putin ülkenin yeni Ulaştırma Bakanı'nı atadı
Rusya, Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti
Rusya, Yale Üniversitesini "istenmeyen kuruluş" ilan etti
Orman yangınları nedeniyle Marsilya havalimanı kapatıldı
Orman yangınları nedeniyle Marsilya havalimanı kapatıldı
NATO Genel Sekreteri Rutte, 3. Dünya Savaşı'nın senaryosunu açıkladı
NATO Genel Sekreteri Rutte, 3. Dünya Savaşı'nın senaryosunu açıkladı
Kızıldeniz'de yük gemisine saldırı: 2 ölü
Kızıldeniz'de yük gemisine saldırı: 2 ölü
Avrupa Parlamentosu gaz depoları dolum kurallarını onayladı
Avrupa Parlamentosu gaz depoları dolum kurallarını onayladı