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Kremlin: Ukrayna'da ateşkesle ilgili hususların çözülmesi gerekiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da ateşkesle ilgili bazı hususların olduğunu ve bunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Bunlar, Kiev'in ileride askerileştirilmesi yönündeki planlar ile ilgili." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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Kremlin: Ukrayna'da ateşkesle ilgili hususların çözülmesi gerekiyor
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Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

"Sosyal altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemiyoruz"

Ukrayna'nın, Rusya'yı Kriviy Rig kentinde sivil altyapıları vurmakla suçlamasına tepki gösteren Peskov, Rus ordusunun ancak askeri unsurlara saldırılar düzenlediğini savunarak, "Sosyal altyapı tesislerine yönelik saldırı düzenlemiyoruz." ifadesini kullandı.

Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ukrayna'ya yönelik saldırıların durdurulması gerektiği" yönündeki açıklamasına değindi.

"Ateşkes fikrini desteklerken, çıkarlarımızı güvence altına almamız ve sıraladığım hususları çözmemiz lazım"

Ukrayna'da ateşkesle ilgili bazı hususların olduğunu ve bunların çözülmesi gerektiğini vurgulayan Peskov, şunları kaydetti:

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ateşkes fikrini destekliyor, ancak bunun sağlanması için bazı soruların yanıtlanması gerekiyor. Bu sorular havada ve kimse bunlara henüz cevap vermedi. Bunlar, Kiev yönetiminin kontrol dışı olması, söz dinlemeyen bazı aşırılıkçı ve milliyetçi birlikleri kontrol edememesi ile ilgili. Bunlar, Kiev'in ileride askerileştirilmesi yönündeki planlar ile ilgili. Tüm bu nüanslar halen gündemde. Ateşkes fikrini desteklerken, çıkarlarımızı güvence altına almamız ve sıraladığım hususları çözmemiz lazım."

Peskov, Rusya ile ABD arasında yeniden yapılacak müzakere tarihinin henüz belirsiz olduğunu söyleyerek, "Müzakerelerin devam etmesi gerekiyor. Bu konuda ortak anlayışa sahibiz." diye konuştu.

"Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD'nin tarife politikasından kaynaklanıyor"
Küresel piyasada petrol fiyatlarının düşüşünü değerlendiren Peskov, bunun ABD'nin tarife politikasından kaynaklandığına işaret ederek, "Durumu takip ediyoruz. Durum son derece çalkantılı ve gergin. Bu, ABD'nin çok sayıda ülkeye gümrük vergisi getirme kararıyla ilgilidir." açıklamasında bulundu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, petrol fiyatlarının düşüşünün oluşturduğu sonuçların ortadan kaldırılması yönünde ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

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