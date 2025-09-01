Kremlin'den açıklama: Putin, Trump ve Zelenskiy ile zirve için uzlaşamadı

Yuriy Uşakov, Rossiya devlet televizyon kanalına verdiği röportajda, Vladimir Putin ve Donald Trump arasında Alaska’da gerçekleşen görüşmenin içeriğine dair açıklamalarda bulundu.

Alaska’daki görüşmenin perde arkası

Uşakov, görüşmenin temelinin, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Moskova’ya gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında ele alınan konular üzerine kurulu olduğunu belirtti.

Uşakov, “Witkoff’un gerçekleştirdiği beş ziyaretten, özellikle de sonuncusundan elde edilen tüm veriler, Putin ve Trump arasındaki temasın temelini oluşturdu. Bu görüşmenin ardından iki lider, bundan sonra atılacak adımlara ilişkin bir uzlaşmaya vardı” dedi.

Ukrayna ile müzakerelerde ilerleme yok

Rusya ile Ukrayna arasında yürütülen müzakere sürecine dair de bilgi veren Uşakov, bu süreçte müzakere seviyesinin artırılmasına yönelik somut bir teklifin gündemde olmadığını ifade etti. Uşakov’a göre, bu konu ilk olarak Putin ve Trump arasında gerçekleştirilen bir telefon görüşmesinde ele alındı ve sonrasında Alaska’daki yüz yüze buluşmada da gündeme getirildi.

Uşakov, Amerikalı yetkililerin bu mesele üzerine kendi içlerinde değerlendirmelerde bulunacaklarını ve sonrasında Rusya tarafına bazı önerilerde bulunacaklarını bildirdiklerini de sözlerine ekledi.

Üçlü görüşme iddialarına Kremlin'den yalanlama

Kamuoyunda yer alan haberlerde, Putin’in Zelenskiy ile görüşeceği ya da üçlü bir buluşma gerçekleşeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Uşakov, “Basında çıkan haberler şu anda üzerinde mutabık kaldığımız gerçekleri yansıtmıyor. Putin ile Zelenskiy arasında bir görüşmeden ya da üçlü bir toplantıdan bahsediliyor. Ancak bildiğim kadarıyla Putin ile Trump arasında bu konuda bir anlaşma bulunmuyor” şeklinde konuştu.