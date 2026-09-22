Kremlin'den Ankara'nın tahıl teklifine ilk açıklama
Rusya yönetimi, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde güvenli tahıl taşımacılığını yeniden tesis etmeye yönelik hazırladığı taslak öneri doğrultusunda diplomatik görüşmelerin aktif biçimde devam ettiğini açıkladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin Karadeniz üzerindeki gıda sevk hattının güvenliğini sağlamaya ilişkin sunduğu yeni girişim çerçevesinde taraflar arası temasların sürdüğü doğrulandı. Ankara’nın sunduğu plan, bölgedeki sevkiyatların kesintisiz ve emniyetli bir şekilde yürütülmesini amaçlıyor.
Moskova alternatif koridor arayışlarını sürdürüyor
Diplomatik görüşmeler devam ederken, Moskova yönetimi kendi tarımsal ürünlerinin dış pazarlara ulaştırılması adına farklı lojistik alternatifleri değerlendirmeyi de sürdürüyor. Rusya tarafı, mevcut küresel ticaret kanallarının yanı sıra kendi ihracat akışını güvenceye alacak farklı rotalar üzerinde çalışmalar yürütüyor.