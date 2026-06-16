Kremlin'den belirsizlik vurgusu: Ukrayna daveti yok, ABD tarihi net değil

Küresel diplomasinin gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna hattında ve Washington ile Moskova arasındaki kapalı kapılar ardındaki temaslara dair Kremlin’den resmi ve net açıklamalar geldi. Bölgesel gerilimlerin gölgesinde basına açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uluslararası kamuoyunda dolaşan iddialara açıklık getirdi. Moskova ile Kiev arasındaki diplomatik zemin ile ABD’nin yeni arabuluculuk hamlelerine dair takvim, Rusya’nın en üst düzey resmi kanalı tarafından çizildi.

Moskova ile Kiev arasında resmi iletişim kanalı yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, G7 Zirvesi marjında Rusya ile bir araya gelebileceğine dair uluslararası basında yer alan iddialar Moskova tarafından kesin bir dille yalanlandı. Kremlin, kendilerine ulaşan resmi bir teklif veya diplomatik çağrı olmadığını kaydetti. Mevcut şartlar altında 'Moskova ile Kiev arasında hiçbir resmi iletişim kanalının bulunmadığını' ifade eden Peskov, tarafların doğrudan ya da dolaylı bir müzakere masası kurmaktan şu an için oldukça uzak olduğunun altını çizdi. Bu durum, sahadaki askeri hareketliliğin diplomatik bir çözüme evrilmesi yönündeki beklentilerin kısa vadede karşılık bulamayacağını bir kez daha ortaya koyuyor.

Witkoff ve Kushner ziyareti için tarih belirlenmedi

Gelişmelerin bir diğer kritik boyutunu ise ABD kanadından gelen arabuluculuk hamleleri oluşturuyor. Washington yönetiminin küresel kriz bölgeleri için görevlendirdiği özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın, barış müzakerelerine zemin hazırlamak amacıyla Moskova’yı ziyaret edeceği yönündeki iddialar da Kremlin’in gündemindeydi.

Söz konusu kritik ziyaretin hazırlıklarına dair soruları yanıtlayan Peskov, bu aşamada Witkoff ve Kushner’ın Rusya seyahati için belirlenmiş ya da üzerinde uzlaşılmış kesin bir tarihin bulunmadığını aktardı. Washington ile temasların diplomatik düzeyde sürdüğü sinyalini veren Kremlin, her iki ismin yapacağı olası bir ziyaretin ancak ajandadaki teknik ve siyasi başlıkların tam olarak netleşmesinden sonra takvime bağlanabileceğini işaret etti.