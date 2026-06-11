Kremlin’den küresel güçlere kritik çağrı: Askeri tırmanış bölgeyi istikrarsızlaştırıyor

Uluslararası arenada büyük bir gerilime neden olan karşılıklı misilleme saldırıları, küresel istikrarı doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaştı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan çatışma ortamının Rusya’nın doğrudan dahil olduğu bir süreç olmadığını açıkça ifade etti.

Süreci 'Bu bizim savaşımız değil' sözleriyle özetleyen yönetim, buna karşın dış aktörlerin bölgeye yönelik doğrudan askeri müdahalelerinin Orta Doğu’daki dengeleri daha karmaşık ve tehlikeli bir hale getirdiğine dikkat çekti. Moskova, krizin başından bu yana bu tür geniş çaplı askeri adımların tüm bölgeyi geri dönülemez bir istikrarsızlığa sürükleyeceği yönündeki uyarılarını yineledi.

Diplomatik çözüm ve müzakere vurgusu ön planda

Karşılıklı hava ve deniz operasyonlarının ardından derinleşen krizde Rusya, hem Tahran hem de Washington hattındaki gelişmeleri yakından izliyor. Kremlin cephesi, tüm anlaşmazlıkların yalnızca siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülebileceğine olan inancını koruduğunu belirtti.

Askeri güç kullanımının kalıcı bir barış getirmeyeceğini, aksine sivil kayıpları artırarak küresel emtia piyasası ve enerji hatları üzerinde de yıkıcı etkiler yaratacağını savunan yetkililer, gerilimi başlatan tarafların isterlerse bu süreci durdurabilecek güçte olduğunu hatırlattı. Yapılan çağrılarda, diplomatik müzakerelerin yeniden canlandırılması için uluslararası hukuka saygı gösterilmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi.

Bölgesel aktörlerle iletişim kanalları açık tutuluyor

Krizin daha geniş bir coğrafyaya yayılmasını önlemek adına yürütülen diplomatik temaslar kapsamında Moskova, bölgedeki tüm aktörlerle yapıcı ilişkilerini sürdürmeye gayret ediyor. Gerilimi azaltma ihtiyacı üzerine farklı kanallardan görüşmeler yürüten yönetim, makul ölçülerde hareket edilmesinin herkesin çıkarına olduğunu savunuyor.

Açıklamalarda, özellikle nükleer tesisler ve kritik altyapıların hedef alınması gibi senaryoların korkunç sonuçlar doğurabileceği uyarısı öne çıkarken, tarafların fevri adımlardan kaçınarak uluslararası toplumun çağrılarına kulak vermesi gerektiğinin altı çizildi.