Kremlin'den müzakere sinyali: Barışçıl çözüme açığız

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Rusya, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik diplomatik kanalların yeniden açılması gerektiğine dair mesajlar vermeye devam ediyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı son değerlendirmelerde taraflar arasında müzakere masasına dönülmesinin önemine dikkat çekti.

Mevcut gerginliğin askeri yöntemlerle değil, diyalog yoluyla sonlandırılmasını arzuladıklarını ifade eden Peskov, Rusya'nın bu sürece her zaman açık olduğunu belirtti.

"Krizin barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz"

Peskov, yaptığı açıklamada Moskova'nın temel hedefinin krizin kalıcı ve barışçıl bir şekilde ortadan kaldırılması olduğunun altını çizdi. Washington ve Kiev yönetimleriyle olası temaslara değinen Peskov, müzakerelerin yeniden başlayacağına dair umut taşıdıklarını dile getirdi.

Gelecek dönem için beklentiler

Uluslararası kamuoyunda yakından takip edilen bu açıklamalar, taraflar arasındaki diplomatik tıkanıklığın aşılmasına yönelik yeni bir dönemin kapısını aralayıp aralamayacağı sorusunu gündeme getirdi. Açıklamanın zamanlaması dikkat çekerken, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için hem sahadaki dengelerin hem de uluslararası arabuluculuk girişimlerinin belirleyici olması bekleniyor. Moskova'nın barışçıl çözüm vurgusu diplomatik çevrelerde temkinli bir iyimserlikle karşılanırken, ABD ve Ukrayna kanadından konuya ilişkin gelecek tepkiler merakla takip ediliyor.