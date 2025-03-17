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Kremlin'den Putin ile Trump görüşmesi için açıklama: Hazırlık yapılıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yarın yapacağı telefon görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Haber Merkezi
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Kremlin'den Putin ile Trump görüşmesi için açıklama: Hazırlık yapılıyor
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Kremlin'den Putin ile Trump'ın görüşmesine ilişkin açıklama geldi.  Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov iki liderin yarın yapacağı telefon görüşmesi için hazırlıkların sürdüğünü söyledi. 

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

Kremlin Putin ve Trump görüşmesini doğruladı

ABD Başkanı Trump'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağı yönündeki açıklamasını doğrulayan Peskov, "Evet, bu gerçek. Salı günü için böyle bir görüşme hazırlanıyor" ifadesini kullandı.

Peskov, "bu görüşmede hangi konuların ele alınacağı" yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı.

 VOA'nın kapatılması

ABD'de Amerika'nın Sesi’nin (Voice of America-VOA) ve bazı medya kuruluşlarının kapatılmasını değerlendiren Peskov, bunların Rusya'da talep görmediğini belirterek, "Bu, ABD'nin egemen kararı" ifadesini kullandı.

"Putin Rus askeriyle iletişim halinde"

Peskov, Putin'in cephedeki Rus askeriyle sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Sözcü Peskov, Tacikistan'ın, Rusya'nın yakın ortağı ve müttefiki olduğunu kaydetti.

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