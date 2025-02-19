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Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine dair açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat ayı sonuna kadar görüşebileceğini, ancak yüz yüze bir buluşma için hazırlıkların zaman alacağını belirtti.

Haber Merkezi
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Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine dair açıklama
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Şubat sonuna kadar bir araya gelebileceğini ancak yüz yüze görüşmenin hazırlanmasının zaman alacağını söyledi.

Henüz tarih belirlenmedi

Trump da Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin bu ay içinde yapılabileceğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise, Trump-Putin zirvesi için henüz bir tarih belirlemediğini ifade etmişti.

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