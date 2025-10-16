Kremlin'den Putin-Trump görüşmesine ilişkin açıklama

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin ile Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İki liderin 8'inci kez telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Uşakov, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmenin "kapsamlı, samimi ve güvenilir" olduğunu belirtti.

Uşakov, görüşmede Gazze'deki durumun istişare edildiğine dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Putin, görüşmeye Trump'ı Gazze Şeridi'ndeki durumun iyileştirilmesine yönelik girişimlerin başarılı olmasıyla tebrik ederek başladı. ABD Başkanı'nın barışı koruma yönündeki çabaları, Orta Doğu'da, Amerika'da ve dünyadaki birçok ülkede takdirle karşılandı. Rusya'nın, Orta Doğu meselesinin, bölgedeki tüm halklar için sürdürülebilir barışı garanti edecek uluslararası hukuk çerçevesinde kapsamlı çözümüne yönelik ilkeli tutumu dile getirildi."

Ukrayna krizi

İki liderin görüşmesinde, Ukrayna kriziyle ilgili konuların ele alındığını kaydeden Uşakov, "Putin, Ukrayna'da oluşan durumla ilgili ayrıntılı şekilde değerlendirmelerde bulunarak Rus tarafının, krizin siyasi ve diplomatik çözümünden yana olduğunu vurguladı." dedi.

Uşakov, "görüşmede, Rus ordusunun, cephe hattı boyunca stratejik inisiyatife sahip olduğuna, bu koşullarda Kiev yönetiminin terör eylemlerine başvurarak sivil unsurlara ve enerji altyapı tesislerine saldırılar düzenlediğine, Rusya'nın da buna karşılık vermek zorunda olduğuna dikkat çekildiğini" söyledi.

Trump'ın Putin'e Ukrayna'da barışın derhal tesis edilmesi önemini defalarca vurguladığını aktaran Uşakov, şunları kaydetti:

"Rusya-Ukrayna arasındaki meselenin, barışın sağlanması yönündeki girişimler arasında en zoru olduğuna dair görüş, ABD Başkanı'nın ifadelerinde görüşme boyunca yer aldı. Elbette Trump, sekiz bölgesel meselenin çözümündeki başarıda yer aldığından bahsetti. Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinin, ABD ile Rusya arasında ekonomi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi için muazzam imkanlar sunacak. Bu, Trump'ın görüşmede savunduğu önemli tezlerden biri ve bunu sürekli vurguladı."

Görüşmede Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzelerinin verilmesi ihtimalinin de istişare edildiğine dikkati çeken Uşakov, "Putin, Tomahawk füzelerinin cephedeki durumu değiştirmeyeceğini ancak Rusya-ABD ilişkilerine ve Ukrayna krizinin barışçıl çözüm sürecine büyük zarar vereceğine vurgu yaptı." ifadesini kullandı.

Uşakov, Başkan Putin'in, Trump'ın eşi Melania Trump'ın, Rus ve Ukraynalı çocukların ailelerine kavuşması sürecindeki şahsi girişimlerine değer verdiğini dile getirdiğini aktardı.

"Zirve için hazırlıkların başlanması konusunda mutabık kalındı"

Putin ile Trump'ın tekrar bir araya gelme ihtimalini de ele aldıklarını kaydeden Uşakov, "Bu, gerçekten önemli bir husus. İki ülke temsilcilerinin, Budapeşte'de düzenlenebilecek zirvenin hazırlıklarına derhal başlaması konusunda mutabık kalındı." değerlendirmesinde bulundu.

Uşakov, "iki liderin, Rus ve ABD halkları arasında İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle karşılıklı sempati olduğunu ve bu bağlamda ikili ilişkilerdeki mevcut durumun paradoksal olduğunu belirttiğini" söyledi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, Putin ile Trump'ın temasları sürdürme konusunda mutabık kaldığını belirtti.