Kremlin'den Trump-Putin görüşmesine dair açıklama: Zirve planlanıyor

Beyaz Saray yetkilisinin Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yüz yüze görüşeceğini duyurmasının ardından bir açıklama da Kremlin'den geldi.

Trump-Putin zirvesinin yeri belli oldu

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, "Rusya lideri Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önümüzdeki günlerde bir görüşme yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. Zirve çalışmaları başladı. Görüşmenin yeri de kararlaştırıldı" ifadelerini kullandı.

İnterfax Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre, taraflar bu kritik buluşmanın detayları üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ushakov ayrıca, Putin ve Trump'ın bir araya geleceği yerin belirlendiğini ancak konumun açıklamasının daha sonra yapılacağını belirtti.

"Üçlü görüşme seçeneği değerlendiriliyor"

Ushakov'un açıklamalarına göre, başlangıçta daha geniş kapsamlı bir zirve fikri de değerlendirildi. Rus yetkili, Putin, Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i içeren potansiyel bir üçlü görüşme seçeneğinin değerlendirildiğini, ancak Moskova'nın bu fikirden herhangi bir yorum yapmaksızın vazgeçtiğini ifade etti.