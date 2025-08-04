Kremlin'den Trump'a: Polemiğe girmeyeceğiz, nükleer savaşın kazananı olmaz

Kremlin'den ABD Başkanı Donald Trump'ın "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrine ilk yanıt geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Herkes nükleer söylem konusunda çok ama çok dikkatli olmalı. Nükleer savaşın kazananı olmaz" dedi.

Trump ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıklamıştı.

Donald Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.

Medvedev ne demişti?

Medvedev, geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.

Dmitriy Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. Her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında" ifadesini kullanmıştı.

Peskov: Putin, Witkoff’la görüşebilir

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin’in, bu hafta içi Rusya’yı ziyaret etmesi beklenen ABD Başkanı Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’la bir görüşme yapma olasılığını dışlamadıklarını belirtti.

Peskov, Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesi fikrine bağlılığını koruduğunu vurguladı.

“Sayın Witkoff’u Moskova’da görmekten her zaman memnuniyet duyuyoruz ve bu tür temasları önemli, anlamlı ve faydalı buluyoruz” diyen Kremlin Sözcüsü, ABD’nin çözüm için arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ve bunun Kiev’le müzakereler bağlamında da olmak üzere çok önemli olduğunu belirtti.