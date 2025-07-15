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Kremlin’den Trump’a soğuk duş: Seyirlik ültimatomunu umursamadık

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya yönelik sert yaptırımları ve Patriot sevkiyatı açıklamasına Kremlin’den yanıt geldi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Avrupa hayal kırıklığına uğradı, biz ise tehdidi umursamadık” dedi.

Haber Merkezi
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Kremlin’den Trump’a soğuk duş: Seyirlik ültimatomunu umursamadık
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kremlin’e “seyirlik ültimatom” verdiğini belirterek, “Umursamadık” dedi.

Rusya’dan Trump’ın ültimatomuna rest 

Medvedev, Trump’ın, Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya’ya yönelik gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağı tehdidine yazılı açıklamayla karşılık verdi. 

Trump’ın tehdidini dünyanın merakla beklediğini belirten Medvedev, "Trump, Kremlin'e seyirlik bir ültimatom verdi. Savaşçı Avrupa hayal kırıklığına uğradı. Rusya umursamadı" ifadelerini kullandı.

Trump Rusya’ya sert yaptırım tehdidinde bulunmuştu

ABD Başkanı Trump, 50 gün içinde Ukrayna ile bir anlaşmaya varamaması halinde Rusya'ya uygulanan gümrük tarifelerini yüzde 100 artıracağını, Ukrayna’ya ilave Patriot hava savunma sistemleri gönderileceğini açıklamıştı.

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