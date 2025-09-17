  1. Ekonomim
Kremlin, Ukrayna'daki çatışmayı diplomatik yollarla çözmeye hazır olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
Kremlin'den Ukrayna açıklaması: Çatışmayı diplomatik yollarla çözmeye hazırız
Kremlin, Ukrayna’daki çatışmanın diplomatik yollarla çözülmesine hazır olduklarını açıkladı.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya’ya ek yaptırım uygulama tehditleri ve Avrupa Birliği’ne Rus petrolü alımını durdurma çağrısının hemen ardından geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile yaşanan anlaşmazlığı barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözmeye açık olduğunu vurguladı.

