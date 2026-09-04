Kremlin’den Ukrayna Savaşı için yeni mesaj: Diplomasi kapısı tamamen kapanmadı

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Peskov, çalışmaların ve diplomatik temasların sürdüğünü belirterek barışçıl bir çözüme ulaşılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Ancak Kremlin Sözcüsü, mevcut aşamada Rusya’nın kabul edebileceği somut bir barış girişiminin ortaya çıktığını söylemek için erken olduğunu dile getirdi.

Rusya’nın açıklaması, müzakere ihtimalinin tamamen rafa kaldırılmadığını ancak tarafların henüz anlaşmaya götürecek ortak bir zeminde buluşamadığını ortaya koydu. Moskova’nın yaklaşımında, yeni bir girişimin içeriğinin yanı sıra Rusya’nın taleplerini ne ölçüde karşılayacağı da belirleyici olacak.

ABD’nin arabuluculuk çabaları sürüyor

ABD’nin Ukrayna Savaşı konusunda yürüttüğü diplomatik girişimler de Kremlin’in gündemindeki yerini koruyor. Peskov, ABD’nin arabuluculuk çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu ve bu yöndeki iyi niyetini koruduğunu belirtti. Moskova’nın da hedeflerine diplomatik yollarla ulaşmaya hazır olduğu mesajı verildi.

Bu tutum, ABD ile Rusya arasındaki temasların Ukrayna dosyasında önemini koruduğuna işaret ediyor. Bununla birlikte Kremlin tarafından yeni bir görüşme takvimi, müzakere başlığı ya da olası bir anlaşmaya ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Ukrayna Savaşı’nda diplomatik çözüm arayışlarının devam etmesi, çatışmanın geleceğine ilişkin belirsizliği ortadan kaldırmış değil. Tarafların pozisyonları arasındaki farklılıklar sürerken, ABD’nin arabuluculuk rolü üzerinden yeni bir diplomatik hareketlilik oluşturulup oluşturulamayacağı izlenmeye devam ediliyor.

Kremlin’in açıklamasında öne çıkan bir diğer nokta ise Rusya’nın mevcut şartları yeterli görmemesi oldu. Moskova, barış görüşmelerinin önünü kapatmadığını belirtirken, kalıcı bir çözüme ulaşılması için gerekli siyasi koşulların henüz oluşmadığı mesajını verdi.

Bu nedenle Peskov’un açıklaması, yakın zamanda bir anlaşmaya ulaşılacağı yönünde doğrudan bir beklenti ortaya koymaktan çok diplomatik kanalın açık tutulduğunu gösteriyor. Moskova’nın bundan sonraki adımları ve ABD’nin arabuluculuk girişimlerinin nasıl şekilleneceği, sürecin yönü açısından belirleyici olacak.

Rusya’nın barışçıl çözüm seçeneğini gündemde tutması, Ukrayna Savaşı’nda diplomasi ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığını gösterirken, somut ilerleme sağlanabilmesi için tarafların ortak bir zeminde buluşması gerekiyor. Kremlin’in son açıklaması da sürecin henüz anlaşmaya varılabilecek bir aşamaya ulaşmadığına işaret ediyor.