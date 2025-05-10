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Kremlin'den Ukrayna'nın ateşkes teklifine yanıt: Bunu iyice düşünmeliyiz

Kremlin'den "Ukrayna'da 30 günlük ateşkes" önerisine yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme" dedi.

Haber Merkezi
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Kremlin'den Ukrayna'nın ateşkes teklifine yanıt: Bunu iyice düşünmeliyiz
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov "Ukrayna'da 30 günlük ateşkes" önerisine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme" dedi.

"Bize baskı yapmaya çalışmak oldukça faydasız"

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'da bir araya gelen Avrupalı liderlerin Rusya'yı Ukrayna ile 12 Mayıs'tan itibaren başlayacak 30 günlük şartsız ateşkese davet etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. ABD medyasına konuşan Peskov, "Bunu iyice düşünmeliyiz. Bu yeni bir gelişme. Bizim kendi tutumumuz var. Ancak bize baskı yapmaya çalışmak oldukça faydasız" dedi.

Peskov'dan Ukrayna'ya tepki

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "birkaç gün önce 3 günlük bir ateşkes ilan ettiğine" değinen Peskov, "Kiev'den herhangi bir tepki duydunuz mu? Hayır, biz de duymadık. Kiev'in yanıt verip vermemesiyle ilgili herhangi bir eleştiri duydunuz mu? Hayır" ifadelerini kullandı.

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