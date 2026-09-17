Kremlin’den Washington’a uyarı: Ek yaptırımlar müzakereleri zora sokacak

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

ABD’de Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketinin Kongre’den geçmesinin ardından Kremlin’den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ilave yaptırımların Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimleri olumsuz etkileyebileceğini belirtti. Kremlin Sözcüsü, söz konusu adımın Rusya tarafından “dostane olmayan eylemler” olarak görüldüğünü ifade etti. Peskov ayrıca, yeni yaptırımların Ukrayna meselesinin barışçıl yollarla çözülmesine yönelik girişimleri zorlaştıracağını ifade etti.

ABD’de yeni yaptırım paketi kabul edildi

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya’ya yönelik kapsamlı yeni yaptırım paketini 16 Eylül’de kabul etti. Düzenleme, Rusya’nın finans, enerji ve savunma sektörlerine yönelik yeni yaptırımların yanı sıra Rus petrolü ve doğal gazı alan ülkelere uygulanabilecek ek tarifelere ilişkin yetkiler de içeriyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için Başkan Donald Trump’ın imzası gerekiyor.

Ukrayna konusunda diplomatik çabalar sürüyor

Kremlin’in açıklaması, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlerin sürdüğü bir dönemde geldi. Peskov’un açıklamasına göre Moskova, yeni yaptırımların taraflar arasında çözüm arayışını daha karmaşık hale getirebileceğini düşünüyor. ABD tarafında ise yaptırımların Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırarak müzakere sürecini etkilemesi amaçlanıyor.