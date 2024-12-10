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Kremlin'den yeni açıklama: Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'de Baas rejiminin çökmesinin ardından Rusya'nın Orta Doğu'daki askeri etkisinin geleceğine ilişkin, "Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor" dedi. Peskov, görevden ayrılma kararının Esad'ın kendisine ait olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Kremlin'den yeni açıklama: Esad'ın görevden ayrılma kararı kendisine ait
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Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konuları gazetecilere değerlendirdi.

"Moskova'nın, Rusya'ya ailesiyle sığınan Beşşar Esad'in görevini bırakmasında nasıl bir rol oynadığı" yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Esad'in görevden ayrılma kararı kendisine ait. Diğer konuları yorumsuz bırakıyorum" diye konuştu.

"Şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı"

Peskov, "Rusya'nın, Esad'in gitmesinin ardından Orta Doğu bölgesindeki askeri etkisinin muhafaza edilmesiyle ilgili endişesi var mı?" sorusuna ise "Elbette, şimdi gelişmeleri derinden analiz etme zamanı. Bu belirsizlik döneminin ardından bölgenin nihai biçimini tahmin etmek şu anda zor." ifadelerini kullandı.

"Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor"

Rusya'nın tüm bölge ülkeleriyle temas halinde olduğunu dile getiren Peskov, "Diyaloğu sürdüreceğiz. Bölgedeki birçok ülkeyle çıkarlarımız örtüşüyor. Hem ticari, ekonomik hem de diğer konularda yeterince geniş kapsamlı işbirliğimiz var. Tüm bu süreçleri devam ettirme niyetindeyiz." dedi.

"Ukrayna ile ilgili hedeflerimize ulaşacağız"

Sözcü Peskov, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirerek, şunları kaydetti:
"(Ukrayna'da) Özel askeri operasyon, Devlet Başkanı tarafından belirlenen tüm hedeflere ulaşıldığında sona erecek. Bu hedeflere ya operasyonla ya da müzakereler aracılığıyla ulaşılacak. Henüz herhangi bir müzakere süreci söz konusu değil. Ukrayna bunu reddediyor. Bu nedenle özel askeri operasyon zafere ulaşana kadar devam edecek."

 

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