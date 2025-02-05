Kremlin'den Zelenskiy'nin müzakere açıklamasına yanıt: Boş sözlerden ibaret

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı bitirmek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le doğrudan görüşmeye hazır olduğuna ilişkin açıklamasına Kremlin’den cevap geldi. Kremlin, Zelenskiy'nin ifadelerini "boş sözler" değerlendirdi.

“Müzakereye hazır olma durumunun dayanağı olmalı”

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "şimdilik bu ifadelerin boş sözlerden başka bir şey olarak görülemeyeceğini" söyledi. Bu tür bir müzakereye hazır olma durumunun "bir dayanağı" olması gerektiğini savunan Peskov, 2022'de Ukrayna Devlet Başkanı'nın Putin'le görüşmeyi yasaklayan bir kararnameye imza attığını hatırlatarak Zelenskiy'nin isteğinin "bir yasağa dayandırılamayacağını" savundu.

Moskova: Zelenskiy meşru bir başkan değil

Peskov, Ukrayna'da savaş zamanı seçimlerin yasaklanmış olması nedeniyle Zelenskiy'nin görev süresini aşmasına atıfta bulunarak Moskova'nın sık sık dile getirdiği, Zelenskiy'nin "meşru bir başkan olmadığı" yönündeki iddiasını da tekrarladı.

“Rusya süregelen savaşta askeri açıdan avantajlı”

Kremlin Sözcüsü, diğer yandan Moskova'nın müzakere masasına oturmaya hala açık olduğunu vurguladı."Zelenskiy'nin, Ukrayna'da hukuki açıdan büyük sıkıntıları var. Ancak buna rağmen hala müzakerelere hazırız" diyen Peskov, Rusya'nın süregelen savaşta askeri açıdan avantajlı olduğuna dikkat çekerek, "sahadaki gerçekliğin Kiev'in söz konusu müzakereler için açık olduğunu ilk olarak göstermesi gereken taraf olduğuna işaret ettiğini" vurguladı.

Zelenskiy: Rusya Devlet Başkanı katil ve terörist

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Çarşamba günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Rusya Devlet Başkanı'nı "katil ve terörist" olarak nitelendirerek Putin'le müzakerenin Ukrayna ve uygar dünyanın tamamı için verilmiş bir taviz olacağını ifade etti.

İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın kanalında Morgan'ın sorularını yanıtlayan Zelenskiy, burada da diplomasi vurgusu yaptı. "İnsanlar diplomatik aşamaya geçmemizi istiyorlarsa bu yola girmeliyiz. Bizim de buna hazır olduğumuzu düşünüyorum" diyen Zelenskiy, bu süreçte ABD, Avrupa, Ukrayna ve Rusya'nın olması gerektiğini savundu.

ABD'yle görüşme: Birimler arasındaki temaslar yoğunlaştı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'le ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşeceği belirtilen görüşmeye ilişkin Washington'ın açıklamalarına da değindi. "Münferit birimler arasında temasların olduğunu" doğrulayarak "bu temasların son dönemde yoğunlaştığını" belirten Kremlin Sözcüsü, konuya ilişkin başka bir detay vermedi.

Trump, Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı "büyük çaplı can kayıplarından" yakınırken, bu savaşın sona ermesini sağlamak için Rusya Devlet Başkanı Putin ile yakın zamanda görüşmek istediğini dile getirmişti. Savaşı sona erdirmek istediğini ifade eden Trump, Kiev'in anlaşmaya hazır olduğunu belirtmişti. Moskova ise bu açıklamalara cevaben Putin'in ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirmeye hazır olduğunu duyurmuştu.