Kripto milyarderinden, sinema yıldızı nişanlısına 4,5 milyon dolarlık dava!

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Kripto milyarderi Justin Sun ile Çinli oyuncu Jing Tian arasında 4,5 milyon dolarlık evlilik öncesi ödeme üzerinden başlayan hukuki süreç, Çin kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Sun, Jing Tian ve ailesinden 30 milyon Çin yuanı, yaklaşık 4,5 milyon dolar tutarındaki ödemenin iadesini talep ederek dava açtı. Sun, Jing Tian ile evlilik amacıyla ilişki yaşadıklarını ve söz konusu parayı geleneksel Çin evlilik hediyesi olarak ailesine gönderdiğini öne sürdü.

Taşıyıcı annelik iddiası da gündeme geldi

Sun, ABD'de taşıyıcı annelik yoluyla çocuk sahibi olmak için kendisinden 50 milyon dolar talep edildiğini iddia etti. Bu ödemeyi reddetmesinin ardından iletişimin kesildiğini ve nişanın sürdürülemediğini belirtti.

Sun ayrıca X platformunda yaptığı paylaşımda Jing Tian'a üniversite yıllarından beri ilgi duyduğunu, bir sinemayı “Zootopia 2” gösterimi için kiraladığını ve ilişkilerine ilişkin özel ayrıntıları anlattı.

Ancak paylaşımın sonunda, anlatılanların tamamen kurgu olduğuna dair bir not yer aldı.

Mahkemenin davayı kabul ettiği açıklandı

Çinli avukat Zhang Qihuai, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda mahkemenin Sun'ın Jing Tian ve ailesinden 30 milyon yuanın iadesini talep ettiği davayı kabul ettiğini duyurdu.

Jing Tian ise erkekler konusunda “kötü muhakeme” yaptığını ancak sevgisini para karşılığında satmayacağını söyledi. Oyuncu, hukuka inandığını ve sonunda adalet ile hakkaniyetin üstün geleceğini ifade etti.

Olay, Çin sosyal medyasında da farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar Sun'ın paylaşımında anlattıklarını gerçek kabul ederken, çevrimiçi yorumcuların bir bölümü özel bir ilişkinin ayrıntılarını kamuoyuna taşıdığı gerekçesiyle kripto milyarderini eleştirdi.

Sun'ın serveti 8,5 milyar dolar

Justin Sun, 2017 yılında blockchain şirketi Tron'u kurdu. Forbes'a göre Sun'ın yaklaşık 8,5 milyar dolarlık serveti bulunuyor.

Sun'ın adı daha önce de hukuki ve yaptırım süreçleriyle gündeme gelmişti. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, 2023 yılında Sun'a piyasa manipülasyonu iddiasıyla dava açtı. Dava, bu yıl Sun'ın herhangi bir suçu kabul veya reddetmediği bir anlaşmayla sonuçlandı.

İngiltere hükümeti ve Avrupa Birliği de Rusya ile bağlantıları olduğu iddiasıyla Sun'ın kripto para borsası HTX'i yaptırım listesine aldı. Şirket ise o dönemde söz konusu endişeleri gidermekte olduğunu açıkladı.

Jing Tian ise Çin ve Hollywood yapımlarındaki rolleriyle tanınıyor. Oyuncu, Matt Damon'ın da rol aldığı “The Great Wall” filminin yanı sıra “Kong: Skull Island” ve “Pacific Rim Uprising” yapımlarında rol aldı.