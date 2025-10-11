Kripto milyoneri aracında ölü bulundu

Kostya Kudo, bugün kripto para piyasasında yaşanan sert çöküşün ardından Lamborghini marka aracının içinde ölü bulundu.

Kripto piyasalarındaki çöküş sonrası, Kostya Kudo'nun ölü bulunması finansal çözüşün insani boyutuna da dikkat çekti. Cryptology adlı yatırım şirketinin kurucu ortağı olan Kostya Kudo'nun trajik ölümü tüm dünyada dikkatleri üzerine çekti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e yüzde 100 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından kripto para piyasasının değeri yüzde 10'un üzerinde değer kaybederken Bitcoin 104 bin dolara kadar düştü. Bitcoin'in çakılması ile Kostya Kudo'nun iflas ettiği belirtiliyor.

Bitcoin piyasasında çöküş

Son bir haftada kripto para piyasaları, 2022 yılındaki Terra-Luna krizinden bu yana görülen en sert değer kaybını yaşadı. Cumhuriyet'in haberine görre çöküşün fitilini, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir dizi kripto borsasına yönelik yeni soruşturmaları ve büyük yatırım fonlarının Bitcoin ve Ethereum pozisyonlarını hızla tasfiye etmesi ateşledi.

Yalnızca 48 saat içinde:

- Bitcoin yüzde 27 değer kaybederek 39 bin doların altına geriledi

- Ethereum, 2 bin dolar seviyesinden 1420 dolara kadar düştü

- Stablecoin’lerde kısa süreli likidite sorunları yaşandı

1,2 milyonun üzerinde yatırımcı vadeli işlemlerde tasfiye oldu; toplam likidasyon miktarı 4 milyar doları aştı.

Panik satışları, algoritmik işlem botlarının devreye girmesiyle daha da derinleşti. Birçok borsa, yoğunluk nedeniyle geçici işlem durdurma kararı aldı.

Bu çöküş, 'kripto kışı' endişelerini yeniden gündeme taşırken, sosyal medya fenomeni yatırımcılar üzerinde de büyük psikolojik baskı oluşturdu. Özellikle 'yüksek kaldıraçla işlem yapan' yatırımcılar bir gecede milyonlarca dolar kayıplar yaşadı.