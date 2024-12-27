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Kripto para şirketi kurucusu Do Kwon, ABD'ye iade edilecek

Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, geçen yıl dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un ABD'ye iade edileceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Kripto para şirketi kurucusu Do Kwon, ABD'ye iade edilecek
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Adalet Bakanı Bozovic, geçen yıl "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan çarptırıldığı 4 aylık hapis cezasının ardından göçmen gözetim merkezinde tutulan Do'nun son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Bozovic, Do'nun ABD'ye iade edileceğine karar verildiğini duyurarak, iade zamanı konusunda ise yorum yapmadı.

Avukatlarından karara itiraz

Öte yandan, Do'nun avukatları Goran Rodic ve Marija Radulovic iade haberini ulusal basından öğrendiklerini belirterek, kararın öncelikle müvekkilleri ve kendilerine iletilmesi gerektiğini savundu.

Kararın kendilerine iletilmesi için Adalet Bakanlığına başvuruda bulunduklarını kaydeden avukatlar, başvurunun Adalet Bakanı tarafından reddedildiğini ileri sürdü.

ABD ve Güney Kore tarafından iadesi talep edilen Do'nun durumu Karadağ'daki Yüksek ve Temyiz mahkemelerinde birçok kez görüşülmüş, iade taleplerine yönelik verilen kararlar mahkemeler tarafından bozulmuştu.

Adalet Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Do'nun iki ülkeden birine iadesi için şartların uygun olduğunu ve nihai kararın Adalet Bakanı Bozovic'e ait olduğu kaydedilmişti.

Kırmızı bültenle aranıyordu

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığını planlamakla" suçlamıştı.

Kırmızı bültenle aranan 31 yaşındaki Do, geçen yıl Karadağ'da tutuklanmış, Haziran 2023'te de "yanında sahte belge bulundurmak" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu arada, Terraform Labs şirketi de ocakta ABD'de iflas başvurusunda bulunmuştu.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor.

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