Kripto piyasasında bir dev daha kapanıyor: CoinEx faaliyetlerini durduracak

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Hong Kong merkezli kripto para borsası CoinEx, işlem hacmindeki düşüş ve artan düzenleyici gereklilikler nedeniyle faaliyetlerini ve hizmetlerini sonlandıracağını açıkladı. Platform, 15 Eylül'den itibaren internet sitesinde yayımlanan takvim doğrultusunda hizmetlerini kademeli olarak durduracak.

Para çekme işlemleri 22 Aralık'a kadar sürecek

CoinEx'in kapanış takvimine göre kullanıcıların para çekme işlemleri 22 Aralık'a kadar devam edecek. Borsa, faaliyetlerini sonlandırma kararının arkasında kripto sektöründeki işlem hacmi ve likiditede yaşanan önemli daralmanın bulunduğunu açıkladı. Artan düzenleyici gereklilikler, uyum maliyetleri ve operasyonel belirsizlikler de kapanma gerekçeleri arasında gösterildi.

Kripto piyasasındaki baskı artıyor

Kripto şirketleri, piyasadaki daralma ve yatırımcı tercihlerindeki değişim nedeniyle baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Yatırımcı sermayesinin yapay zeka hisselerine yönelmesi ve büyük kripto paraların değer kaybetmesi, sektördeki baskıyı artırdı. Bitcoin de zirve seviyesinden bu yana yüzde 50'den fazla değer kaybetti.

BitMEX ve BitMart da kapanma kararı aldı

CoinEx'in kapanma kararı, kripto sektöründeki benzer gelişmelerin ardından geldi. Kripto borsaları BitMEX ve BitMart da temmuz ayında kapanacaklarını açıkladı. Çinli girişimci Sheldon Xia tarafından kurulan BitMart ise kapanma duyurusunun ardından kullanıcı fonlarını alıkoymakla suçlandı.

CoinEx 2017'de Hong Kong'da kuruldu

CoinEx, eski Tencent ve Futu Securities mühendisi Haipo Yang tarafından 2017 yılında Hong Kong'da kuruldu. Borsa, Hong Kong'da hiçbir zaman lisans almadı. Şirket, Hong Kong, Çin ana karası, ABD, Avrupa Birliği, Kuzey Kore ve İran'ı ürün ve hizmet sunmadığı bölgeler arasında listeledi.

ABD'de faaliyetleri sonlandırılmıştı

CoinEx, 2023 yılında New York'ta faaliyet göstermekten men edildi. Borsa, yerel kayıt olmadan faaliyet gösterdiği gerekçesiyle New York eyalet başsavcısıyla açılan davayı 1,8 milyon dolar ödeme yaparak sonuçlandırdı. CoinEx daha sonra ABD pazarından tamamen çekildi.

CoinEx'in İran bağlantıları da gündeme gelmişti

Haziran ayında yayımlanan blockchain verileri, CoinEx üzerindeki İran bağlantılı kripto operasyonlarını ve farklı blockchain'ler ile cüzdanları kapsayan karmaşık işlem zincirlerini ortaya koydu. CoinEx ise İran hükümetiyle bağlantılı kuruluşlarla herhangi bir ticari ilişki kurmadığını ve Tahran tarafından 2021'den beri kara listeye alındığını açıkladı.

Cüzdanlarda 430 milyon dolarlık varlık bulunuyor

CoinEx cüzdanlarındaki toplam piyasa değeri, 14 Eylül'deki son denetim itibarıyla yaklaşık 430 milyon dolar olarak hesaplandı. Borsa, 15 Eylül'den itibaren hizmetlerini kademeli şekilde sonlandırırken kullanıcıların para çekme işlemleri için son tarih olarak 22 Aralık'ı belirledi.