Kripto piyasasında skandal: Hunter Biden’ın çıkardığı $LAPTOP memecoin’i dakikalar içinde çöktü!

ABD'de ceza kovuşturmalarına ve siyasi tartışmalara konu olan dizüstü bilgisayar, bu kez kripto para piyasasında yeni bir krizin merkezinde yer aldı. Hunter Biden’ın, geçmişte kendisine yönelik davaların odağında bulunan dizüstü bilgisayarına atıfta bulunarak piyasaya sürdüğü $LAPTOP memecoin’i, işleme açılmasından yalnızca birkaç dakika sonra değerinin yüzde 98’ini kaybetti.

Hunter Biden, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu memecoin’in "birbirimize ve ülkemize yeniden ayağa kalkmamıza" yardımcı olmayı amaçladığını söyledi. Kendisini bitirmek için kullanılan bir sembolün artık dayanıklılık, kefaret ve toparlanmayı simgelediğini ifade eden Biden, tokenın yatırımcılar için finansal bir değeri bulunmadığını vurguladı ve kimsenin kendisinden ya da başkasından tokenın değerini artırmasını beklememesi gerektiğini ekledi.

Trump ailesine "dolandırıcılık" suçlaması

Kendi girişimini Donald Trump ve ailesinin çıkardığı kripto projelerinden ayrı tuttuğunu belirten Hunter Biden, $TRUMP memecoin’ini açıkça "dolandırıcılık" olarak nitelendirdi. Son dönemde Trump ve müttefiklerini yolsuzlukla suçlayan açıklamalarını artıran Hunter Biden, yeni kripto girişiminin sloganını da "Çünkü gerçek önemlidir" olarak açıkladı.

Ancak Trump tarafındaki kripto projeleri ve piyasa hareketleri de tartışmaların odağında. Geçen yıl ABD’yi dünyanın kripto para merkezi yapma sözüyle yeniden göreve dönen Donald Trump, Biden dönemindeki sektör kısıtlamalarını gevşetmiş ve Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun da aralarında yer aldığı bazı isimleri affetmişti.

Öte yandan, Trump’ın oğulları ile Beyaz Saray özel temsilcisi Steve Witkoff’un çocuklarının ortaklaşa kurduğu World Liberty Financial adlı şirket üzerinden yürütülen faaliyetler dikkat çekiyor. Haziran ayında yayımlanan mali bildirimlere göre Trump, 2025 yılında çeşitli kripto para girişimlerinden 1,2 milyar dolar gelir elde etti. Buna karşın, $TRUMP tokenının değeri son bir yılda yüzde 75 oranında geriledi. Sektörü düzenlemeyi amaçlayan kapsamlı yasa tasarısı ise Başkan'ın kripto piyasasındaki kişisel kazançlarına ilişkin kaygılar nedeniyle Senato’da tıkanmış durumda.

Siyasi tartışmaların odağındaki dizüstü bilgisayarın geçmişi

Hunter Biden’ın Delaware’deki bir bilgisayar tamir dükkânında bıraktığı dizüstü bilgisayar, 2020 ABD başkanlık seçimi öncesinde büyük bir siyasi kriz başlatmıştı. Yürütülen hükümet soruşturmalarında Joe Biden’ın oğlunun ticari faaliyetleriyle ilgili herhangi bir usulsüzlük kanıtına ulaşılamadı.

Buna karşın dizüstü bilgisayarın içerisindeki veriler, Hunter Biden’a açılan yasa dışı silah bulundurma ve vergi kaçırma davalarında delil olarak kullanıldı. Başkan Joe Biden ise görev süresi içinde oğlunu federal suçlardan affederek Hunter Biden’ın haksız biçimde hedef alındığını savunmuştu.