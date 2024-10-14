Kristof Kolomb'un DNA'sı çözüldü: Denizci değilmiş, İspanyol ve Yahudi bir iplikçiymiş

Granada Üniversitesi'nin Kristof Kolomb'un mezarını ortaya çıkaran yeni bilimsel çalışmasının ardından, Kristof Kolomb'un İspanyol ve Yahudi olduğu sonucuna varıldı.

Tarihin en ünlü kaşiflerinden birine ilişkin bulgular, bu hafta sonu İspanyol kamu yayıncısı TVE'de yayınlanan 'Kolomb'un DNA'sı: Gerçek Atalar' adlı belgeselde ayrıntılı olarak yer aldı.

Denizci değil, ipek iplikçisi

DNA uzmanları Kolomb'un daha önce sanıldığı gibi Cenovalı bir denizci olmadığını, aslında İspanya'nın Valensiya kentinde yaşayan Yahudi ipek iplikçisi bir aileden geldiğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, Yahudi kökeni kaşifin gizlediği bir şeydi ve İspanya ile Avrupa'nın diğer bölgelerinde yaygın antisemitizmden ve Yahudilere yönelik zulümden kaçınmak için Roma Katolik Hıristiyanı gibi davranıyordu.

Keşif, Granada Üniversitesi'nde hukuk ve adli tıp profesörü olan Antonio Lorente'nin 20 yıllık araştırmasının sonucu olarak ortaya çıktı.

Çalışmanın sonuçlarını belgeselde açıklayan Profesör Lorente, bunların "neredeyse kesinlikle güvenilir" olduğunu söyledi.

Programda "Kristof Kolomb'un DNA'sına sahibiz, çok kısmi ama yeterli. Oğlu Hernando Colon'un DNA'sına sahibiz," diyen Lorente, "Ve Hernando'nun hem Y kromozomunda (erkek) hem de mitokondriyal DNA'sında (anne tarafından aktarılan) Yahudi kökeniyle uyumlu özellikler var" açıklamasında bulundu.

Ülkeler kaşifin kökeni konusunda yıllardır tartışırken, birçok ülke onun kendi milletlerinden biri olduğunu iddia ediyor.

Doğum yeri konusunda aralarında Polonya, Yunanistan, Portekiz, Fransa ve Macaristan'ın da bulunduğu 25 kadar çelişkili teori ortaya atılmıştır.

Tarihi değiştirecek sonuç

Öte yandan, tarihi değiştirecek nitelikteki bu sonuçlar ihtiyatla karşılandı.

İspanya Ulusal Toksikoloji ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün eski direktörü Antonio Alonso El País'e verdiği demeçte, "Ne yazık ki bilimsel açıdan belgeselde ne olduğunu gerçekten değerlendiremiyoruz çünkü analizlerden hiçbir veri sunmadılar" dedi.

Alonso, "Benim vardığım sonuç, belgeselde Kolomb'un DNA'sının hiç gösterilmediği ve bilim insanları olarak hangi analizin yapıldığını bilmediğimizdir" değerlendirmesinde bulundu.

'Kolomb'un DNA'sı: Gerçek Atalar' cumartesi günü İspanyol kamu yayıncısı TVE' de yayınlandı.