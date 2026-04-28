Kritik ayrılık: Birleşik Arap Emirlikleri OPEC'ten çıkıyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) kritik bir açıklama yapıldı. BAE, Petrol İhraç Edenler Örgütü OPEC'ten ayrılacağını açıkladı.

BAE devlet medyasında yapılan açıklamaya göre ülke, 1 Mayıs itibarıyla OPEC'ten ayrılıyor.

BAE Enerji Bakanı yaptığı açıklamada, Hürmüz'deki kısıtlamalar sebebiyle piyasaya büyük etki olmayacağını savunarak “karar için şimdi doğru zaman” ifadelerini kullandı. Bakan şunları söyledi:

“OPEC'ten çıkış değişen talep ortamına uyum konusunda ülkeye katkı yapacak. Petrol üretimi kademeli olarak artırılacak. OPEC'ten çıkma kararı dikkatli bir değerlendirme sonucunda alındı. OPEC'ten çıkma kararı uzun vadeli ekonomik ve stratejik hedeflerle uyumlu. OPEC'ten çıkma kararı ortaklarımızla ve yatırımcılarla çalışma imkanlarını artıracak. OPEC'ten çıkma kararı esneklik sağlayacak. OPEC'ten çıkma kararı konusunda kimse ile doğrudan bir görüşme yapmadık. Gelecek dönemde küresel ölçekte enerji talebinin artacağını düşünüyoruz.”

Uzmanlara göre bu karar petrol ihraç eden gruplara ve fiili liderleri Suudi Arabistan'a ağır bir darbe vurabilir.