Kritik bir olay karşısında Belarus sınırını kapatacaklar

Polonya içişleri bakanı Mariusz Kaminski, Wagner paralı askerlerinin dahil olduğu "kritik bir olay" meydana gelmesi hâlinde, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus ile sınırlarını tamamen kapatacaklarını açıkladı.

Belarus ile sınırı olan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Letonya, Litvanya ve Polonya yüzlerce Wagner paralı askerinin Belarus cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun daveti üzerine Belarus'a gelmesinden bu yana sınır güvenliği konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

Son aylarda Palonya'ya geçmeye çalışan çoğunlukla Orta Doğulu ve Afrikalı göçmenlerin sayısında artış görülürken, Polonya Belarus'u bu geçişlere kolaylık sağlamakla suçladı.

Kaminski düzenlediği basın toplantısında, "Minsk'teki yetkililerden Wagner birliklerini Belarus topraklarından derhal ayrılmasını ve yasa dışı göçmenlerin sınır bölgesini derhal terk ederek kendi ülkelerine geri göndermelerini talep ediyoruz" dedi.

Kaminski "Polonya veya Litvanya sınırında kritik bir olay olursa derhal misilleme yaparız. Şu ana kadar açılan tüm sınır geçişleri kapatılacak" dedi.