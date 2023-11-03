Kritik isimden savaşın başından bu yana ilk açıklama

Hamas'ın askeri kanadının İsrail'e operasyonuyla başlayan çatışmada 4. haftaya girildi. Ateşkes çağrıları devam ederken İsrail'in Gazze'ye havadan ve karadan saldırıları tüm hızıyla devam ediyor.

İsrail'in saldırılarında binlerce sivil hayatını kaybederken gözler yaptığı açıklamayla İsrail'e karşı 2006'daki savaşı başlatan Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın açıklamasına çevildi.

Savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana sessizliğini koruyan Nasrallah, yaptığı ilk açıklamada, "2 milyondan fazla kişi açık hava hapishanesinde yaşamaya devam ederken, dünya parmağını oynatmıyor. Kimse Filistin'in yanında durmadı." dedi.

Nasrallah, "Filistin davasının dünyanın odağına gelmesi gerekiyordu. Sonrasında 7 Ekim'deki muazzam operasyon meydana geldi. Bu operasyon yüzde yüz Filistin operasyonudur. Operasyonu, Gazze'deki diğer direniş gruplarından bile gizli tuttular. Hayati önem taşıyordu. Başarının anahtarı buydu. Hamas tarafından atılmış adım savaşın gerçek kimliğini ortaya çıkardı. Operasyon bölgesel değil, sadece Filistin davasıyla ilgili." ifadelerini kullandı.

İsrail'den saldırı

İsrail-Lübnan sınırında da Hizbullah ile İsrail güçleri arasında çatışmalar şiddeleniyor.

Nasrallah konuştuğu sırada, İsrail Lübnan'ın Kefr Şuba kasabasını bombaladı.

Can kaybı artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 826'sı çocuk olmak üzere 9 bin 227'ye yükseldiği bildirildi. Yaralananların sayısının ise 23 bin 516'ye çıktığı aktarıldı.

Enkaz altında olduğu tahmin edilen 2 bin 100 kişiden ise haber alınamadığı vurgulandı. İsrail'in 102 sağlık kurumunu hedef aldığı, 136 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği ifade edildi. İsrail'in ayrıca Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki yolları kapatarak yaralıların Mısır'a tahliyesini engellediği belirtildi.