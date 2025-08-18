  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kritik zirve öncesi Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Beyaz Saray'da büyük bir gün
Takip Et

Kritik zirve öncesi Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Beyaz Saray'da büyük bir gün

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'daki diplomasi trafiğine ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu. Trump, Avrupalı liderlerle yapacağı görüşmeyi “Beyaz Saray'da büyük bir gün” olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kritik zirve öncesi Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Beyaz Saray'da büyük bir gün
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da görüşmesi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“Beyaz Saray'da büyük bir gün”

ABD Başkanı Donald Trump, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider bir arada olmamıştı. Amerika için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?" dedi.

Zelenskiy Kellogg'la görüştü

Ukrayna lideri Zelenskiy de Trump'la görüşmesi öncesi Trump'ın özel temsilcisi Kellogg'la bir araya geldi.

Putin’in gözü Washington zirvesinde olacak

Alaska buluşmasından istediğin alan Putin’in gözü kulağı Washington zirvesinde olacak. TSİ 20:1’te Zelenski, Oval Ofis’te Trump ve Vance ile kameralar karşısında olacak. Bir önceki buluşmada kriz çıkmış, Trump ve Vance medya önünde Zelenski ile tartışmıştı. Bu görüşmede Trump, “Ukrayna NATO’ya giremez, Kırım’dan vazgeçmeli” açıklamasını yapmıştı.

Trump AB liderleriyle aile fotoğrafında olacak

TSİ 22:00’de Trump, AB liderleriyle aile fotoğrafının ardından akşam yemeğine katılacak. Masaya Macron’un başkanlık etmesi bekleniyor.

Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde ne giyecek? Takım elbise iddiasıZelenskiy, Trump ile görüşmesinde ne giyecek? Takım elbise iddiasıDünya
Avrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyorAvrupa borsaları İngiltere hariç negatif seyrediyorFinans
Dünya
Eski İsrail İstihbarat Şefi'nin ses kayıtları sızdırıldı: Ölen 1 kişi için 50 kişi ölmeli, çocuk olması fark etmez
Eski İsrail İstihbarat Şefi'nin ses kayıtları sızdı: Ölen 1 kişi için 50 kişi ölmeli
İsrail'in harekâtı öncesinde Filistinliler Gazze kentini terk etmeye başladı
İsrail'in harekâtı öncesinde Filistinliler Gazze kentini terk etmeye başladı
Irak basını duyurdu: ABD, Irak’taki en büyük üssünden çekiliyor
Irak basını duyurdu: ABD, Irak’taki en büyük üssünden çekiliyor
Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem
Kandilli duyurdu: Akdeniz'de deprem
Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde ne giyecek? Takım elbise iddiası
Zelenskiy, Trump ile görüşmesinde ne giyecek? Takım elbise iddiası
Avustralya'da pandemide 1800'den fazla çalışanını işten çıkaran hava yolu şirketine rekor para cezası
Avustralya'da pandemide 1800'den fazla çalışanını işten çıkaran hava yolu şirketine rekor ceza