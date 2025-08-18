Kritik zirve öncesi Trump’tan dikkat çeken paylaşım: Beyaz Saray'da büyük bir gün

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle Beyaz Saray'da görüşmesi öncesinde sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“Beyaz Saray'da büyük bir gün”

ABD Başkanı Donald Trump, "Beyaz Saray'da büyük bir gün. Daha önce hiç bu kadar çok Avrupalı lider bir arada olmamıştı. Amerika için büyük bir onur. Bakalım sonuçlar ne olacak?" dedi.

Zelenskiy Kellogg'la görüştü

Ukrayna lideri Zelenskiy de Trump'la görüşmesi öncesi Trump'ın özel temsilcisi Kellogg'la bir araya geldi.

Putin’in gözü Washington zirvesinde olacak

Alaska buluşmasından istediğin alan Putin’in gözü kulağı Washington zirvesinde olacak. TSİ 20:1’te Zelenski, Oval Ofis’te Trump ve Vance ile kameralar karşısında olacak. Bir önceki buluşmada kriz çıkmış, Trump ve Vance medya önünde Zelenski ile tartışmıştı. Bu görüşmede Trump, “Ukrayna NATO’ya giremez, Kırım’dan vazgeçmeli” açıklamasını yapmıştı.

Trump AB liderleriyle aile fotoğrafında olacak

TSİ 22:00’de Trump, AB liderleriyle aile fotoğrafının ardından akşam yemeğine katılacak. Masaya Macron’un başkanlık etmesi bekleniyor.