Kruvaziyer gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu!

Avustralya'da kruvaziyer gemisiyle tura çıkan 80 yaşındaki kadın, mürettabat tarafından Büyük Set Resifi'ndeki bir adada unutuldu. Durumu farkettikten sonra geri dönen ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

80 yaşındaki kadın, 25 Ekim Cumartesi günü Cairns’in yaklaşık 250 kilometre kuzeyinde yer alan Lizard Adası’nda, gemideki bazı yolcularla birlikte yürüyüşe çıktı. Ancak bir süre sonra dinlenmek için gruptan ayrıldığı tahmin ediliyor. Coral Adventurer isimli gemi, akşam saatlerinde adadan ayrıldı. Kadının kaybolduğunun fark edilmesi üzerine gemi birkaç saat sonra yeniden Lizard Adası’na döndü.

Kadının cesedi bulundu

Büyük bir arama çalışması başlatıldı. Ancak 26 Ekim Pazar sabahı kadının cesedi bulundu. Olayla ilgili başka bir ayrıntı verilmedi. Kadının katıldığı 60 günlük turun bilet fiyatları onbinlerce dolar. Avustralya Deniz Güvenlik Kurumu (Amsa) olayın araştırıldığını ve gelecek hafta geminin mürettebatıyla görüşüleceğini açıkladı.

"Bu yaşanandan dolayı çok üzgünüz"

Olay, Avustralya etrafındaki 60 günlük gezinin ilk durağında yaşandı.
Turu düzenleyen Coral Expeditions şirketinin Genel Müdürü Mark Field, çalışanlarının kadının ailesiyle temasa geçtiğini ve destek önerdiğini belirtti. Field "Soruşturma devam ediyor. Bu yaşanandan dolayı çok üzgünüz" dedi. Şirketin internet sitesine göre 46 mürettebatın çalıştığı Coral Adventurer gemisinde 120 kadar kamara var. Gemi Avustralya'nın uzak kıyılarına erişim için özel tasarlandı ve yolcuları günlük gezilere çıkartan küçük tekneleri de bulunuyor. Gemi, yolculuğuna devam ediyor.

