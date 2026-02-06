Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel: ABD ile diyaloğa hazırız

Diaz‑Canel, ülke televizyonunda yaptığı açıklamada, Washington ile son dönemde gerilen ilişkilerin altını çizdi. Komşu ülkeler arasında medeni ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki geliştirmek istediklerini vurgulayan Díaz‑Canel, "Egemenliğimiz ve kendi geleceğimizi tayin etme hakkımız korunmalı; buna saygı gösterilmesi kaydıyla ABD ile görüşmeye hazırız" dedi.

Lider, göç, güvenlik, uyuşturucuyla ve terörle mücadele, çevre ile bilimsel alanlarda ABD ile görüşmelere açık olduklarını belirtirken, bu sürecin Küba iç işlerine müdahale edilmemesi koşuluyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

"Egemen bir ülke olarak saldırılara karşı hazırlık yapmak temel görevimizdir"

ABD’nin artan baskısı karşısında savunma planları hazırladıklarını kaydeden Diaz‑Canel, "Egemen bir ülke olarak saldırılara karşı hazırlık yapmak temel görevimizdir. Bu dönem özellikle zorlu geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

Petrol ablukasının ülkede ciddi sıkıntılar yarattığını belirten Diaz‑Canel, yakıt eksikliğinin gıda taşımacılığı, üretim, toplu taşıma, sağlık, eğitim ve turizm alanlarını etkilediğini söyledi. Ülkenin günlük enerji ihtiyacının yaklaşık 110 bin varil olduğunu, mevcut tedarikin ise bu ihtiyacın çok altında kaldığını dile getirdi.

Diaz‑Canel, uygulanan kısıtlamaların küçük bir ülkeye yönelik aşırı ve saldırgan bir politika olduğunu vurgulayarak, "Direnmezsek ne yapacağız, teslim mi olacağız?" ifadelerini kullandı.