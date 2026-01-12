Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel’den Trump’a: Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD Başkanı Donald Trump’ın Havana yönetimine yönelik “geç olmadan anlaşma yapmaları” çağrısına yanıt verdi. Diaz-Canel, açıklamasını ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yaptı.

"Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez"

Küba’nın saldırgan bir ülke olmadığını belirten Diaz-Canel, ülkesinin yaklaşık 66 yıldır ABD’nin baskı ve saldırılarına maruz kaldığını ifade etti. Küba’nın egemenliğine dikkat çeken Diaz-Canel, “Küba özgür, bağımsız ve egemen bir ülkedir. Kimse bize ne yapacağımızı dikte edemez.” ifadelerine yer verdi.

Küba halkının vatanını savunma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Diaz-Canel, ülkesinin tehdit edilemeyeceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Trump ise 11 Ocak’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba’nın uzun süredir Venezuela’dan sağlanan yüksek miktarda petrol ve mali destekle ayakta kaldığını öne sürdü. Trump, Küba’nın bu destek karşılığında Venezuela’ya güvenlik hizmeti sunduğunu savunarak, bu durumun artık sona erdiğini iddia etti.

Trump, paylaşımında Venezuela’nın artık ABD’nin koruması altında olduğunu belirterek, bu ülkeye yönelik petrol ve para akışının durdurulacağını kaydetti. Küba’ya da Washington ile vakit kaybetmeden anlaşma yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Olay

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta 3 Ocak günü yerel saatle sabaha karşı patlama sesleri duyulmuştu, kentte uçak hareketliliği yaşanmıştı. Venezuela yönetimi, bu gelişmelerin ardından ABD’nin ülke genelinde sivil ve askeri hedeflere yönelik saldırılar düzenlediğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya karşı kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini ve Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu. ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD’de suç duyurusunda bulunulduğunu, çeşitli ağır suçlamaların yöneltildiğini bildirmişti.

Venezuela yönetimi, saldırıların kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuştu. Bazı ülkeler Washington yönetimini eleştirirken, bazıları ise ABD’ye destek veren açıklamalar yapmıştı.

ABD’nin hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Maduro’nun alıkonulmasının ardından, yardımcısı Delcy Rodriguez 5 Ocak’ta Meclis’te yemin ederek geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmişti. Rodriguez, konuşmasında Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores’in ABD’de rehin tutulmasından duyduğu üzüntüyü dile getirmişti.