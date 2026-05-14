  Küba Enerji Bakanı, ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadığını söyledi
Küba Enerji Bakanı, ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadığını söyledi

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, ABD'nin uyguladığı petrol ablukası nedeniyle ülkede ham petrol ve akaryakıt bulunmadığını belirtti.

Küba Enerji Bakanı, ülkede ham petrol ve akaryakıt kalmadığını söyledi
Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy, devlet medyasına verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın 30 Ocak'taki kararnamesinden bu yana Küba'ya uygulanan petrol engeline ilişkin konuştu.

ABD'nin ablukasının tedarik akışını zorlaması nedeniyle Küba'nın enerji sisteminin "kritik durumda" olduğunu dile getiren de la O Levy, ham petrol, benzin ve motorin stoklarının tamamen bittiğini ifade etti.

Bakan de la O Levy, ellerinde sadece ülkedeki kuyulardan elde ettikleri doğal gazın kaldığını söyleyerek, enerji krizi nedeniyle başkent Havana'nın bazı bölgelerinde 22 saate ulaşan elektrik kesintileri olduğunu kaydetti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

